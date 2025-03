La nostra passeggiata sul terreno incolto… Associazione otto maggio alla scoperta di paesaggio, ambiente, flora sul terreno donatole, per immaginare il suo utilizzo futuro

Sotto un cielo grigio e una leggera pioggia abbiamo fatto domenica mattina 2 marzo 2025 la passeggiata, organizzata dal collettivo Parliamone, nel terreno incolto donato per metà alla associazione Otto Maggio e per metà alla associazione La Fabbrica dei Sogni.

La finalità era di imparare a conoscere il terreno ed immaginare il suo utilizzo futuro nel rispetto dello sviluppo vegetativo attuale. È stata un’esperienza piacevole e formativa sotto diversi profili.

Angela Sanchioni, dottoressa in agronomia e attualmente in carico presso l’Agenzia per l’Innovazione nel settore Agroalimentare e della Pesca della Regione Marche, ci ha accompagnato, guidato e insegnato a guardare con occhi diversi il paesaggio, l’ambiente, il tipo di terreno e il processo spontaneo di riappropriazione della flora. Con questo sguardo diverso ci ha sollecitato a conoscere, dare valore alle varie tipologie di arbusti e piante, a cogliere la loro individualità e vitalità nella costante interdipendenza funzionale e comprendere il processo di colonizzazione in atto.

Eravamo tuttǝ attentǝ e rapitǝ, avidǝ di domande nella ritrovata consapevolezza di avere purtroppo perso il contatto con la natura e dimenticato conoscenze un tempo patrimonio comune. È stato anche importante scoprire e definire questo terreno come “spazio di transizione” tra l’urbano e l’agricolo per contestualizzare e comprendere dove e come collocare le progettualità future.

Molte, interessanti e stimolanti le annotazioni e le indicazioni sulle varie specie arboree e la loro interazione anche in relazione al macrosistema faunistico e ambientale.

Siamo molto riconoscenti alla nostra ospite per averci fatto vivere un momento magico di immersione nella natura. La sua disponibilità, capacità comunicativa e competenza ci hanno permesso di ri-scoprire e ri-connetterci con un ambiente naturale che era stato trascurato per molto tempo. Grazie a lei, siamo riuscitǝ a recuperare un legame con l’ecosistema globale di cui siamo parte.

Un ringraziamento va anche alla associazione la Fabbrica dei Sogni per la collaborazione e la disponibilità.

Infine, siamo oltremodo grate alle persone che da tempo ci seguono e che hanno condiviso con noi anche questa esperienza. Cogliamo così l’occasione per invitare tuttǝ alla nostra prossima iniziativa sul terreno che si terrà il 16 marzo 2025 per imparare a riconoscere, assieme ad un esperto, le erbe spontanee e commestibili.

Ma di questo vi racconteremo prossimamente…

da associazione otto maggio