Il Dizionario delle donne l’Otto Marzo in Biblioteca a Senigallia e poi in tour Presentazione per la nuova edizione del "Dizionario biografico delle donne marchigiane" curato dai proff. Pupilli e Severini

“Alla fine della vita ciò che conta è aver amato”. Queste parole chiudono il profilo più lungo della nuova edizione del “Dizionario biografico delle donne marchigiane” (Il lavoro editoriale, 2025), curato dai proff. Lidia Pupilli e Marco Severini, e sono di Licia Rognini Pinelli che è morta lo scorso novembre dopo essersi impegnata in una lunga ricerca di verità e giustizia.

Il prossimo sabato 8 marzo, Giornata internazionale della donna, il “Dizionario” sarà presentato nella Sala conferenze della Biblioteca “Antonelliana”, alle ore 11.30: l’iniziativa è promossa dalla Biblioteca civica, dall’Associazione di Storia Contemporanea e dalle sedi locali dell’ANPI e dell’Istituto Gramsci. All’evento parteciperanno i curatori, Fulvia Principi e Mabel Morri in rappresentanza del Gramsci e dell’ANPI.

Si tratta della sesta edizione di un’opera, ideata e promossa dall’Associazione di Storia Contemporanea, che è stata finora presentata 75 volte nelle Marche, in Italia e all’estero dove viene ancora richiesta (in particolare da Paesi europei e continente americano) e che ha portato a una significativa rilettura delle marchigiane.

La critica ha ripetutamente evidenziato i meriti di questo “Dizionario” unico anche perché solo Lombardia e Sicilia vantano opere analoghe: “Questo insieme di vicende biografiche, tutte per qualche aspetto eccezionali, costituisce di fatto una storia in sé, diversa da quella descritta nei manuali scolastici e accademici, ma non meno importante e affascinante” (Quaderno di Storia Contemporanea).

“Si tratta di un’opera imponente nei numeri, di profonda qualità scientifica e dal linguaggio piano e accattivante. È stato un successo anche editoriale perché il Dizionario ha mutato la percezione della storia marchigiana negli ultimi duecento anni, dando alle donne quello spazio che a lungo non era stato riconosciuto” (il Resto del Carlino).

“È un libro che si può leggere in vari modi. Sono molte le donne marchigiane che rivendicarono a sé un ruolo per secoli al maschile. E incontrarle avrà il fascino del primo incontro con persone davvero speciali” (Corriere Adriatico).

Effettivamente, le Marche presentano lungo l’intera età contemporanea una ricchezza e un’originalità di figure quali pochissime altre regioni italiane possono vantare; quella marchigiana è stata la terra di una delle due prime votanti della storia nazionale (1860), delle prime elettrici italiane ed europee (1906), della prima avvocata italiana (1919), di una delle prime mediche condotte (1935) e prime sindache (1946). Ma tale originalità si estende a qualsiasi ceto sociale e alle abitanti dei tre microcosmi di cui è composta la nostra regione: le donne di mare, quelle di campagna e quelle di montagna. In ciascuna di queste realtà, le marchigiane hanno lasciato il segno (dal 1815, anno in cui per la prima volta il termine “Marche” comparve in un trattato internazionale, il Congresso di Vienna, fino ad oggi) in un’attività, un impiego, un’iniziativa capaci di rileggere e modificare il contesto civile, politico, socio-economico e culturale.

Una ventina le new entry di questa sesta edizione del “Dizionario” tra cui le senigalliesi Beatrice Bellucci (ristoratrice), la poeta e donna di scuola Renata Sellani, la professoressa Margherita Benedetti e la citata Licia Rognini. L’Associazione di Storia Contemporanea aveva pubblicato la prima edizione nel 2018 con 300 profili di marchigiane della contemporaneità; poi si è messa in ascolto dei territori e delle comunità, aggiornando e affinando le ricerche, ed ora sono quasi 400 i profili biografati, frutto di un intenso lavoro scientifico, di uno stile lineare e accattivante e di un capillare lavoro di squadra (una cinquantina tra autrici e autori).

Il “Dizionario” copre 210 anni di storia e presenta un universo femminile composito e trasversale perché, senza mai venire meno ai criteri scientifici, non ha repertoriato solo donne celebri, ma anche contadine, vergare e sigaraie, bariste e ristoratrici, cantanti e artigiane (tra cui le lavoranti dei cappelli di paglia), impiegate, maestre e insegnanti, avvocate, mediche e altre professionalità, politiche e sindacaliste, imprenditrici e salvatrici, sportive e fotografe, pacifiste e crocerossine, scrittrici, letterate e intellettuali, volontarie, donne della scienza e tante altre. Un universo vivace e complesso che ora verrà proposto in un articolato tour che parte dalle Marche, con dieci presentazioni previste nel solo mese di marzo, per poi approdare in Parlamento e al Salone Internazionale del Libro di Torino; ma di esso si parlerà anche in eventi e kermesse in altre regioni, dall’Abruzzo alla Lombardia. Sarà questa l’ultima edizione cartacea di un volume imperdibile, già entrato nelle biblioteche e nelle case dei marchigiani.

Dagli Organizzatori