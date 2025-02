Il Ministro Valditara nelle Marche: giornata dedicata a scuola e formazione del futuro Atteso a Fermo e Ancona. On. Giorgia Latini (Lega) sottolinea importanza di questa giornata per il sistema scolastico regionale

Mercoledì 26 febbraio sarà una giornata intensa per il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in visita nelle Marche per incontrare studenti, docenti e amministratori locali.

Un’occasione importante per approfondire le novità introdotte dalla riforma scolastica e per confrontarsi direttamente con il mondo della scuola.