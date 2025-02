Tennis Tolentino al vertice nazionale Prestigioso riconoscimento per la società marchigiana

Un prestigioso riconoscimento conferma l’eccellenza del Tennis Tolentino nel panorama nazionale.

Per il secondo anno consecutivo il circolo si attesta come la migliore Scuola Tennis delle Marche, conquistando un ragguardevole 13° posto nella classifica nazionale delle Top School stilata dalla Federazione Italiana Tennis e Padel.

«Questo piazzamento, che ci vede al 21° posto nella classifica nazionale assoluta, certifica la bontà del lavoro svolto dal nostro team tecnico – dichiara con soddisfazione Giancarlo De Leo, direttore del Circolo Tennis Tolentino – Essere davanti a tante realtà importanti del tennis regionale e nazionale ci dà orgoglio e stimolo a continuare su questa strada, che vede i nostri giovani tennisti sempre più protagonisti in ambito nazionale ed internazionale».

Il presidente e Tecnico Nazionale Marco Sposetti, alla guida del circolo, sottolinea l’importanza del lavoro di squadra: «il nostro successo nasce dalla sinergia di un team tecnico altamente qualificato e numeroso. Questo ci permette di seguire ogni giovane atleta con la massima attenzione, garantendo una crescita tecnica e personale costante. Il riconoscimento della FITP premia anni di lavoro metodico e appassionato, ma rappresenta solo una tappa del nostro percorso di crescita».

Il riconoscimento assume un valore ancora più significativo se si considera che la Top School rappresenta il livello più alto tra le categorie delle scuole tennis riconosciute dalla FITP, che includono Club, Basic, Standards, Super e Top School.

Il Tennis Tolentino si conferma così non solo come un’eccellenza sportiva ma come un vero e proprio modello di formazione, capace di coniugare la tradizione tennistica italiana con metodologie all’avanguardia.

Un esempio virtuoso che dimostra come l’investimento sulla qualità della formazione e sui giovani talenti sia la chiave per il futuro del tennis italiano.