Energia rinnovabile nelle Marche: pannelli fotovoltaici con detrazioni fiscali fino al 50% Investi nell'energia solare per ridurre i costi in bolletta, aumentare il valore della tua casa e contribuire alla sostenibilità ambientale

La regione Marche, una regione ricca di paesaggi mozzafiato tra colline e mare, rappresentano un contesto ideale per adottare soluzioni innovative come i pannelli fotovoltaici. Grazie agli incentivi fiscali che permettono una detrazione del 50% e alle opportunità offerte dalla Comunità Energetica Rinnovabile (CER), oggi più che mai è possibile trasformare il modo di gestire il fabbisogno energetico di famiglie e imprese.

Con l’installazione di un impianto fotovoltaico, non solo puoi ridurre significativamente i costi delle bollette, ma puoi anche contribuire a un futuro più verde e sostenibile. Inoltre, chi partecipa alla CER ha diritto a un contributo del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) di 120 euro per ogni megawattora (MWh) prodotto e immesso in rete.

I vantaggi dell’energia solare nella regione Marche

Adottare i pannelli fotovoltaici non è solo una scelta economica, ma anche un’opportunità per valorizzare il proprio immobile e sostenere l’ambiente.

1. Detrazioni Fiscali al 50%: La normativa italiana rende l’investimento vantaggioso e accessibile.

2. Risparmio Energetico: Produci energia per il tuo fabbisogno e abbatti i costi della bolletta.

3. Valorizzazione Immobiliare: Gli edifici dotati di impianti solari acquisiscono maggiore attrattiva sul mercato.

4. Sostenibilità Ambientale: Una scelta responsabile per ridurre l’impatto ecologico.

5. Indipendenza Energetica: Maggiore controllo sui costi energetici e minore dipendenza dai fornitori tradizionali.

Perché scegliere Energia Plus?

Energia Plus è al tuo fianco per offrire soluzioni su misura, pensate per sfruttare al massimo il potenziale energetico della tua abitazione o attività commerciale.

– Consulenza Gratuita: I nostri esperti analizzano le tue esigenze e ti propongono la soluhttps://energiaplus.biz/pannelli-fotovoltaicizione migliore.

– Progettazione Personalizzata: Ogni impianto è progettato per adattarsi alle specifiche caratteristiche del tuo immobile.

– Installazione Certificata: Tecnici qualificati garantiscono un lavoro preciso e conforme agli standard di sicurezza.

– Assistenza Continua: Ti offriamo un servizio completo di manutenzione per assicurare un rendimento ottimale nel tempo.

Il contributo del GSE: un incentivo concreto

L’incentivo di 120 euro per ogni MWh prodotto dal tuo impianto fotovoltaico è un’opportunità concreta per massimizzare il tuo risparmio.

– Cos’è un MWh? 1 MWh equivale a 1.000 kWh.

– Esempio pratico: Un impianto fotovoltaico da 6 kW può generare circa 7.200 KW all’anno, garantendo un incentivo di 864 euro.

La BCC di Ostra e Morro d’Alba supporta e sponsorizza ogni investimento in energie rinnovabili, condividendone i principi ed offrendo concretamente finanziamenti ad hoc, per privati e famiglie, che coprono il 100% dell’investimento:

– 50% dell’importo tramite un finanziamento a 10 anni con rata unica annuale con scadenza in concomitanza del rimborso fiscale della dichiarazione dei redditi;

– 50% dell’importo tramite un finanziamento chirografo, anche fino a 20 anni, con rata mensile.

In alternativa, la Banca offre la possibilità di fare un unico finanziamento a 20 anni per i clienti che preferiscono non avvalersi della possibilità sopra riportata e che magari potrebbero percepire un contributo a fondo perduto, pari al 40% dell’investimento, se residente nei comuni con meno di 5.000 abitanti e che decideranno di aderire a una comunità energetica.

Infine, la BCC di Ostra e Morro d’Alba, attraverso la propria mutua chiamata Albanostra, la quale, oltre alle innumerevoli convenzioni che garantiscono scontistiche sulla spesa alimentare, sulle spese sanitarie e ricreative e sussidi diretti ai soci e figli dei soci per spese scolastiche, offre un rimborso del 3% sull’importo delle bollette pagate durante l’anno ai soci che decideranno di aderire ad una comunità energetica

ATTENZIONE

A partire dal 1° gennaio 2025, le detrazioni fiscali per l’installazione di impianti fotovoltaici in Italia subiranno modifiche significative. Per le abitazioni principali, l’aliquota di detrazione rimarrà al 50% con un limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare. Per gli altri immobili, invece, l’aliquota scenderà al 36% con un limite di spesa ridotto a 48.000 euro per unità immobiliare.

Queste variazioni rappresentano una riduzione rispetto alle precedenti agevolazioni, che prevedevano una detrazione uniforme del 50% per tutti gli immobili. Pertanto, è consigliabile pianificare attentamente gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici, tenendo conto delle nuove aliquote e dei relativi limiti di spesa, per massimizzare i benefici fiscali disponibili.

Contattaci subito per una consulenza gratuita!

Non perdere l’opportunità di fare la differenza per il tuo portafoglio e per il pianeta. I nostri esperti sono pronti a guidarti verso un futuro energetico più efficiente e sostenibile.

Tel. +39 335 763 0900

Mail: info@energiaplus.biz

Per info e maggiori dettagli relativi alle offerte della BCC di Ostra e Morro d’Alba:

Tel. 071 798931

Mail: banca@ostra.bcc.it

Investi oggi nel fotovoltaico nella regione Marche e vivi un domani più sostenibile, approfittando dei numerosi vantaggi economici e ambientali.