“La relazione come competenza”, progetto concluso Ultimo incontro alla Fenice di Senigallia

Si è concluso presso il Teatro “La Fenice” di Senigallia, con grande partecipazione ed interesse, il quarto ed ultimo incontro del percorso formativo “La relazione come competenza” del progetto “R-accordo”, un tavolo di lavoro permanente costituitosi in seguito alla stesura di un Protocollo d’intesa promosso dal Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche (STDP) di Senigallia del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche (DDP) della AST di Ancona.

Nato con l’intento di attivare e realizzare azioni di prevenzione e intercettazione precoce nell’ambito delle dipendenze patologiche, al Protocollo hanno aderito i principali attori del territorio di competenza del Servizio: l’Ambito Territoriale Sociale 8 – Unione dei Comuni della Marca Senone, le scuole di ogni ordine e grado, associazioni e privato sociale accreditato. Il percorso formativo, attraverso un approccio integrato e di co-progettazione, ha avuto inizio ad ottobre 2024 ed ha coinvolto i docenti di ogni ordine e grado del territorio dei nove Comuni di competenza del STDP di Senigallia: Senigallia, Arcevia, Barbara, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Serra De Conti e Trecastelli.

Stimolanti, interessanti e di grande qualità sono stati gli incontri svoltisi che hanno visto la partecipazione di esperti, di fama nazionale, come il noto pedagogista Prof. Daniele Novara che ha affrontato il tema “Curare con l’educazione”, il filosofo e performer teatrale prof. Cesare Catà con una lectio magistralis dal titolo “Scoprire se stessi e il mondo attraverso le storie”, l’antropologo Prof. Felice Di Lernia sull’argomento “A scuola di relazioni. Le relazioni a scuola”. Il percorso formativo si è concluso allargando la partecipazione a tutta la comunità, in particolare ai genitori ed a tutte le figure con ruolo educativo, con la presenza dei Prof. Giovanni Siena e Giuseppe Lavenia dell’Associazione Di.Te. che hanno chiuso il ciclo degli incontri trattando il complesso tema della “Relazione nell’era della digitalizzazione” e dei “Giovani ed adolescenti digitali”.

L’iniziativa appena conclusasi intende proseguire il processo avviato al fine di dare continuità e migliorare la qualità delle interazioni umane, per costruire un linguaggio comune e per favorire una comprensione ed un approccio condiviso alle dinamiche relazionali all’interno del mondo della scuola. Investire nella “Relazione come competenza” diventa un mandato professionale fondamentale per garantire, ad ogni studente, un’esperienza scolastica sicura e costruttiva nonché per costruire una comunità educante che promuova una cultura di rispetto ed inclusione. L’iniziativa è stata possibile grazie alla fattiva partecipazione ed alla collaborazione di numerosi attori, i firmatari del protocollo e coloro che prendono parte al tavolo permanente di lavoro del progetto “R-accordo”: un ringraziamento va in particolare al coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale 8, al responsabile dei Servizi Sociali dell’Unione dei Comuni “Le Terre della Marca Senone”, ai dirigenti dell’Istituto Comprensivo Centro di Senigallia “Fagnani” e del Liceo Scientifico Medi di Senigallia, al direttore e alla équipe per la prevenzione della UOC STDP di Senigallia, nonché al Comune di Senigallia e all’Ufficio Scolastico Regionale.

Il Vice Presidente della Giunta e Assessore alla Sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini sottolinea “l’impegno della Regione nei confronti della salute dei giovani. Queste iniziative di formazione – spiega – sono strategiche per promuovere la cultura della prevenzione e per intercettare precocemente il disagio giovanile che purtroppo è in crescita. Sul territorio si è sviluppata una rete virtuosa, costituita da numerosi attori che collaborano insieme, valorizzando l’importanza dell’informazione e del coinvolgimento dei giovani, attraverso un approccio multidisciplinare e preventivo”.