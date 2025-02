I giovani musicisti marchigiani hanno conquistato La Fenice di Senigallia Tutto esaurito per il Family Concert proposto per la stagione di Senigallia Concerti. Le foto e il racconto di Simone Luchetti

Ennesimo successo per la rassegna Senigallia Concerti che domenica 2 febbraio ha fatto registrare il tutto esaurito con il Family Concert, un appuntamento mattutino che ha richiamato un pubblico eterogeneo, composto da appassionati di musica e dagli studenti delle scuole medie della città, con una performance che ha saputo unire emozione, talento e un repertorio di grande spessore.

Con tutti i musicisti posizionati sul proscenio, il concerto si è svolto con il sipario abbassato alle loro spalle, con la Creatura rossa dell’artista marchigiano Enzo Cucchi a sovrastare i musicisti stessi (e le cinque formelle raffiguranti i simboli di Senigallia) collegando il teatro ricostruito alla sua storia e costruendo una cornice scenografica di grande impatto.

L’Orchestra Giovanile Marchigiana ARCUS, guidata dal maestro Alessandro Marra, ha dimostrato un’eccellente coesione e sensibilità interpretativa. Dalla precisione delle arcate alla profondità espressiva, i giovani musicisti hanno saputo affrontare con maturità un repertorio che spaziava da Händel, Haydn e Mozart, fino a Puccini, Lehar e Leoncavallo. La loro energia si è tradotta in un’esecuzione sentita e coinvolgente, in perfetta sintonia con la direzione esperta del maestro Marra.

Molto atteso, il giovanissimo pianista Alberto Cartuccia Cingolani ha incantato il pubblico con tocco maturo e straordinaria musicalità, confermando il talento di un enfant prodige capace di emozionare e conquistare il pubblico. Gli applausi scroscianti hanno sottolineato il pieno apprezzamento degli spettatori che il giovane Cingolani ha raccolto e restituito regalando fuori programma l’esecuzione del Rondo alla turca di Mozart.

Niccolò Giacomucci, che gli è succeduto sul palco, è emerso sia per sensibilità nell’esecuzione pianistica sia per l’attenta riscrittura per orchestra d’archi, con il maestro Marra, della Suite per archi e pianoforte da “Lezioni di piano” di Michael Nyman.

Sul palco anche il soprano Maria Olimpia Renna ed il tenore Marco Santo Mancuso hanno regalato momenti emozionanti con interpretazioni intense (Laudate Dominum da Vesperae solennes de confessore KV 339, di W.A. Mozart, per soprano, coro e orchestra; O mio babbino caro da Gianni Schicchi di Giacomo Puccini per soprano e Mattinata di Ruggero Leoncavallo, per tenore), presenza scenica e la capacità di trasmettere pathos ancor più coinvolgente ed immersivo con il dialogo del duetto (Lippen Sweigen da La vedova allegra di Franz Lehár, per soprano, tenore e coro)

A completamento della “Family”, l’Ensemble Vocale Dorico diretto da Claudia Carletti ha combinato precisione tecnica e coinvolgimento emotivo. Il loro contributo ha aggiunto profondità e calore, completando un quadro già di per sé eccellente.

Ancora una volta, Senigallia Concerti ha dimostrato il valore della divulgazione musicale tra i più giovani, un obiettivo che il direttore artistico Federico Mondelci porta avanti con dedizione. Il successo di questo evento conferma quanto la musica possa unire generazioni diverse, regalando momenti indimenticabili a chiunque si lasci trasportare dalla sua magia.

Il prossimo appuntamento con Senigallia Concerti è con la musica da camera il prossimo 9 febbraio con l’attesissimo concerto di Ettore Pagano e Massimo Spada.

Prenotazioni

– biglietteria del Teatro la Fenice, giovedì, venerdì e sabato dalle 17 alle 20; giovedì e sabato dalle 10:30 alle 12:30; nei giorni di spettacolo da due ore prima dell’inizio

– online su https://www.vivaticket.com/it/ticket/ettore-pagano/252189

Info: https://www.feelsenigallia.it/eventi/senigallia-concerti/

Bio

Alessandro Marra

Diplomato in violino e viola, ha studiato composizione e direzione d’orchestra perfezionandosi con Corrado Romano a Biella e con Grigory Zhislin e Natalia Boyarsky al Royal College of Music di Londra. Già membro dell’Orchestra Giovanile Italiana, ha collaborato con la Fenice di Venezia, l’Opera di Roma, la Sinfonica della RAI e la Sinfonica di Sanremo. È membro stabile della FORM-Orchestra Filarmonica Marchigiana ed è docente al Liceo Musicale Rinaldini di Ancona.

Alberto Cartuccia Cingolani

Nato a Macerata nel 2017, ha iniziato a tre anni lo studio del pianoforte coi genitori, cominciando già nel 2021 a partecipare a importanti concorsi. Fino ad oggi ha collezionato 70 primi premi in competizioni internazionali, tra i quali Piano Talents Milano, WPTA Madrid, London Classical Music Competition, Musik Festival Vienna, Riviera Etrusca Piombino, International Music Festival Parigi, con riscontri anche sulla stampa. Solista con l’orchestra ha partecipato a trasmissioni televisive, a importanti eventi (al Conservatorio di Milano, al Conservatorio di Madrid, al Mozarthaus di Vienna, al Parco Archeologico di Pompei) e a festival internazionali (Liszt di Grottammare e Cesar Franck di Bruxelles,). Nel 2023 ha ricevuto il “Premio Musica” del XXI Premio Giuseppe Sciacca della Pontificia Università Urbaniana in Vaticano. Nel 2024 ha ricevuto il premio “Chiave di violino” dall’Associazione Marchigiano dell’anno e un Encomio della Guardia di Finanza per aver suonato in occasione del 250° anniversario della fondazione dell’Arma.

Claudia Carletti

Docente di canto presso il Liceo Musicale Rinaldini di Ancona, è esperta in Vocologia artistica presso l’Università di Bologna, ricercatrice e facilitatrice nelle Circleactivities e per l’autismo. Preparatrice vocale del Coro Giovanile Orlandini, è concertista in Italia e all’estero e collabora con la rivista “Siing Magazine” nella parte relativa alla didattica.

Niccolò Giacomucci

Nato ad Ancona, durante gli studi di pianoforte con Cristina Picciafuoco al Liceo Musicale Rinaldini di Ancona (dove si è diplomato col massimo dei voti nel 2023) frequenta i corsi preaccademici di composizione con Federico Agostinelli al Conservatorio di Pesaro dove, nel settembre 2024, primo in graduatoria, è stato ammesso ai corsi accademici.

Maria Olimpia Renna

Soprano, ha cantato in Italia e ha frequentato masterclass con grandi artisti quali Josè Carreras e Renata Lamanda, e con la musicologa Stefanie Köhler. Ha ottenuto il primo premio al concorso “Maria Parazzini” (2024) e studia canto con Claudia Carletti al Liceo Musicale Rinaldini di Ancona e Musica vocale da camera con Elisabetta Lombardi al Conservatorio Gioachino Rossini di Pesaro.

Marco Santo Mancuso

Tenore, ha 16 anni e studia al Liceo Musicale Rinaldini di Ancona sotto la guida della professoressa Doriana Giuliodoro. Ha preso parte a concerti come solista con diverse orchestre sia marchigiane che siciliane.

O.GI.MA. – Orchestra Giovanile Marchigiana – ARCHUS Marche APS

Marche, riunisce giovani da scuole e conservatori di Marche, Abruzzo ed Emilia Romagna. Collabora con importanti artisti e propone repertorio classico, musica per immagini e colonne sonore originali. Ha registrato parte della colonna sonora del docufilm “Serendip” presentato al Festival di Venezia e ha partecipato alla Maratona Bach dal 2017 al 2019. Ha tenuto concerti in molte città marchigiane e nel 2021 è stata orchestra in residenza dell’Arcevia Jazz Festival.

VIOLINI

Alice Barani, Serena Giuri, Claudia Delpriori, Aurora Botta, Kevin Burreli, Emily Beach, Rebecca Giuliani, Noemi Angeletti, Leonardo Cesini, Giulia Belelli, Teresa Marinelli, Emma Riccione, Emma Pierfederici, Nicole Chirenti, Claudia Celli, Jacopo Errico, Vanessa Menghini, Tommaso Felicioli

VIOLE

Alice Montesi, Anna Tesei, Andrea Galeazzi, Aleandro Cocilova, Viridiana Rutolo

VIOLONCELLI

Manfredi Rotondi, Carlo Verdicchio, Leonardo Gonnella, Leonardo Carsetti, Diego Perinelli, Francesco Manfrini

CONTRABBASSI

Sara De Flaviis, Pietro Brett Baldassari

BASSO CONTINUO E PIANOFORTE

Niccolò Giacomucci

Testo e foto di Simone Luchetti