Servizio civile con Ast Ancona C'è tempo fino al 18 febbraio

Scadrà alle ore 14.00 del 18 febbraio prossimo il bando per partecipare alla selezione del Servizio Civile Nazionale. Sono 12 i posti disponibili in AST ANCONA e 2 per la Fondazione Ospedale Salesi Ets – Ancona.

Potranno presentare domanda i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni; chi sarà selezionato potrà andare a prestare servizio presso le varie sedi dell’Azienda Sanitaria Territoriale, presso l’Ospedale “Principe di Piemonte” e il Dipartimento di Prevenzione di Senigallia, l’Ospedale “Carlo Urbani” e il “Murri” di Jesi, l’Ospedale “Engles Profili” e il Dipartimento di Prevenzione di Fabriano, il Centro di Salute Mentale di Ancona, l’Urp – Ufficio Relazioni con il Pubblico di Ancona, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di via Colombo in Ancona. Altri 2 posti sono disponibili presso la Fondazione Ospedale Salesi Ets e l’amministrazione / accoglienza in via Corridoni e in via Toti ad Ancona.

Per poter presentare domanda è necessaria la maggiore età e non aver superato il ventottesimo anno alla scadenza dei termini oltre ad altri requisiti esplicitati sul sito ufficiale del Servizio Civile, la cui durata sarà di 12 mesi per n. 25 ore settimanali a fronte di un compenso economico di Euro 507,30 mensili.

La domanda può essere presentata esclusivamente in modalità online, indirizzata direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto, attraverso la piattaforma DOL – tramite PC, tablet e smartphone – raggiungibile all’indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema (SPID o apposite credenziali) secondo una procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa.

I candidati ammessi alle selezioni per il progetto “FACCIAMO RETE!” per i posti disponibili in AST ANCONA e presso la Fondazione Ospedale Salesi Ets dovranno sostenere un colloquio. Tutti i requisiti, le condizioni di ammissione al Servizio Civile Nazionale, i criteri di selezione, le attività da svolgere sono esplicitati nel bando, nel progetto e in tutta la documentazione a disposizione in formato scaricabile nell’area download del sito https://domandaonline.serviziocivile.it

Il Vice Presidente della Giunta e Assessore alla Sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini, evidenzia positivamente “l’impegno di moltissimi giovani che ogni anno scelgono con grande senso civico di mettere a disposizione il proprio tempo a favore di un impegno solidaristico. L’apporto di questi giovani è prezioso per il nostro Sistema Sanitario Regionale e contribuisce all’umanizzazione delle cure. Desidero ringraziare le ragazze e i ragazzi che parteciperanno al Servizio Civile Universale, una esperienza importante per la loro crescita e per lo sviluppo di un’alleanza tra istituzioni e giovani”.