Confcooperative Marche ha festeggiato i 50 anni di attività
"In ogni settore la cooperazione si è rivelata un sistema organizzativo vincente nell’economia e nel sociale"
112 Letture0 commenti
Un appuntamento partecipato e ricco di contenuti, che ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del mondo cooperativo e della società civile per riflettere sul passato, sul presente e sulle prospettive future della cooperazione marchigiana. Duecento i presenti, l’incontro organizzato per i cinquanta anni di Confcooperative Marche si è aperto con i saluti istituzionali di Mons. Nazzareno Marconi, Vescovo di Macerata, del Sindaco di Recanati Emanuele Pepa e del Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli.Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!