Logo farmacieFarmacie di turno


Comunale Centrale
Adesso
Lunedì
4° / 9°
Martedì
3° / 9°
Mercoledì
0° / 7°
Giovedì
-1° / 8°
Venerdì
4° / 13°
Sabato
9° / 15°
Domenica
6° / 12°
Lunedì
5° / 10°
Martedì
4° / 8°
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
Autonoleggio Mariotti Massimo Senigallia - Noleggio auto, city car, suv, scooter, furgoni

Confcooperative Marche ha festeggiato i 50 anni di attività

"In ogni settore la cooperazione si è rivelata un sistema organizzativo vincente nell’economia e nel sociale"

112 Letture
commenti
Associazioni
Ascolta la notizia
Evento per i 50 anni di Confcooperative Marche

Un appuntamento partecipato e ricco di contenuti, che ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del mondo cooperativo e della società civile per riflettere sul passato, sul presente e sulle prospettive future della cooperazione marchigiana. Duecento i presenti, l’incontro organizzato per i cinquanta anni di Confcooperative Marche si è aperto con i saluti istituzionali di Mons. Nazzareno Marconi, Vescovo di Macerata, del Sindaco di Recanati Emanuele Pepa e del Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli.

Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Redazione Senigallia Notizie
Redazione Senigallia Notizie
Pubblicato Domenica 28 dicembre, 2025 
alle ore 5:00
Tags
Come ti senti dopo aver letto questo articolo?
Arrabbiato
In disaccordo
Indifferente
Felice
D'accordo


Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura