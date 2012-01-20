Confcooperative Marche ha festeggiato i 50 anni di attività "In ogni settore la cooperazione si è rivelata un sistema organizzativo vincente nell’economia e nel sociale"

Un appuntamento partecipato e ricco di contenuti, che ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del mondo cooperativo e della società civile per riflettere sul passato, sul presente e sulle prospettive future della cooperazione marchigiana. Duecento i presenti, l’incontro organizzato per i cinquanta anni di Confcooperative Marche si è aperto con i saluti istituzionali di Mons. Nazzareno Marconi, Vescovo di Macerata, del Sindaco di Recanati Emanuele Pepa e del Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli.