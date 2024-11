Premiati i carabinieri che si sono distinti Alla presenza di una rappresentanza di militari del capoluogo e delle Compagnie Carabinieri di Senigallia, Osimo, Jesi e Fabriano

Il Comandante della Legione Carabinieri Marche, Generale di Brigata Nicola Conforti, si è recato in visita al Comando Provinciale di Ancona in via della Montagnola, dove è stato ricevuto dal Comandante Provinciale, Colonnello Roberto di Costanzo.

Alla presenza di una rappresentanza di militari del capoluogo e delle Compagnie Carabinieri di Senigallia, Osimo, Jesi e Fabriano, il Generale Conforti, nel corso di un breve intervento, ha delineato il ruolo che i Carabinieri, a partire da quelli delle 38 Stazioni dislocate in altrettanti comuni della provincia e della Tenenza di Falconara Marittima, sono chiamati ad assumere nell’ambito delle proprie comunità, non solo quali professionisti della sicurezza ma anche e soprattutto quali principali interlocutori per i cittadini, dotati della capacità di ascoltare, assistere e sostenere chiunque nei momenti di difficoltà. Il Comandante ha quindi rimarcato che il valore aggiunto nell’azione del buon Carabiniere è rappresentato dalla passione con la quale riesce a prendersi cura del suo territorio e della sua gente; i fatti dimostrano come proprio attraverso un approccio sempre attento e partecipe, “mettendoci il cuore” come si dice comunemente, al verificarsi di episodi delittuosi si può riuscire a raggiungere il fine desiderato ovvero quello di assicurare alla Giustizia gli autori dei reati.

Al termine del discorso, il Generale Conforti ha consegnato delle ricompense ai militari della provincia di Ancona recentemente distintisi in importanti operazioni di servizio, tra cui la medaglia di bronzo al valor civile concessa al Maresciallo Luigi Scapicchio, Comandante della Stazione di Arcevia, per un coraggioso intervento effettuato nel 2016 all’interno di un’abitazione in fiamme di Corinaldo, durante il quale il sottufficiale aveva tratto in salvo una donna già avvolta dal fuoco facendosi largo con mezzi di fortuna nell’appartamento saturo di fumo e trasportandola all’esterno. Encomi sono stati poi concessi ai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Osimo per un’operazione di servizio che ha condotto all’arresto di due soggetti campani che avevano posto in essere 40 truffe ad anziani nelle Regioni Marche, Abruzzo e Puglia nel 2023; al Comandante e ai militari del Norm di Jesi per l’arresto di un rapinatore che aveva compiuto ben 3 rapine a mano armata nel centro di Jesi nel luglio scorso; al Comandante della Stazione di Ancona Principale per l’arresto, ad esito di una complessa indagine condotta nel 2023, di un soggetto artefice di atti sessuali ai danni di minorenni e di detenzione di materiale pedopornografico.