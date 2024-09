Maltempo, task force di Autostrade per l’Italia nel tratto costiero tra Emilia-Romagna e Marche Previste precipitazioni abbondanti fino almeno a giovedì

Autostrade per l’Italia, a partire dalla giornata di ieri, ha preventivamente attivato una macchina operativa sui tratti autostradali costieri di Emilia-Romagna e Marche, aumentando i presidi e l’assistenza all’utenza, con una task force dedicata, per far fronte agli eventuali disagi determinati dal maltempo.