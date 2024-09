Secondo periodo espositivo della Biennale Istituzionale d’Arte Città di Senigallia Dal 14 al 29 settembre presso la galleria Expo-Ex

Dal 14 al 29 settembre 2024 si svolgerà il secondo periodo espositivo della Biennale Istituzionale d’Arte Città di Senigallia con il patrocinio del Comune di Senigallia.

Vernissage: sabato 14 settembre ore 17,00 c/o Palazzetto Baviera, Senigallia

Luogo dell’esposizione: Galleria Comunale Expo Ex Senigallia

Direzione artistica della Biennale (20024/2025): Pablo T

Organizzazione: Asti Art Gallery di Romina Tondo

Curatore del 2° periodo espositivo: Prof. Giammarco Puntelli

Assistente alla curatela: Paolo Calcari

Consulenza artistica: Romina Tondo

Nel secondo periodo espositivo L’Editoriale Giorgio Mondadori farà una tappa di presentazione alla Biennale Istituzionale d’Arte Città di Senigallia (dopo le tappe del Premio Bancarella a Pontremoli e quella del Palio di Siena al Palazzo Chigi Zondadari), presentando la sua collana d’arte Profili d’Artista. L’autore è il Prof. Puntelli che oltre a rappresentare la Giorgio Mondadori, farà da curatore museale facendo esporre molte firme note del panorama nazionale e alcuni pittori storicizzati, dando lustro alla Città di Senigallia.

Il Curatore Prof. Giammarco Puntelli

Giammarco Puntelli è il principale Curatore Museale ed Istituzionale italiano, critico d’arte internazionale e mental coach. Accompagna da 30 anni maestri di chiara fama, i più importanti italiani ed alcuni fra i più importanti a livello mondiale, in eventi museali in tutto il mondo.

Ha contribuito a lanciare, tra le tante firme prestigiose, Antonio Nunziante, Marco Lodola, Alfonso Borghi, Ennio Calabria, etc. Cura e assiste gli eredi di grandi pittori storicizzati come Giampaolo Talani, Luca Alinari, Walter Lazzaro, Aligi Sassu, Serafino Valla, Antonio Possenti etc.

E’ l’inventore di Cari Maestri, l’unica collettiva nazionale che annualmente, sotto il patrocinio delle regioni italiane, riunisce i più importanti nomi della pittura italiana contemporanea in omaggio a un maestro storicizzato. Attualmente è relatore per il Museo Picasso di Barcellona e cura a sua firma tre collane dell’Editoriale Giorgio Mondadori.

Dopo due Dottorati di Ricerca e quattro Master, di cui un MBA, e un ciclo di formazione con gli Stati Uniti, con la Gran Bretagna e con la Francia, ha realizzato 346 mostre, fra personali ed eventi istituzionali.

È stato direttore artistico dell’evento a Ragusa (Regina) durante il festival, direttore artistico per tre anni di Spoleto International Art Fair, direttore del Premio Diana Musolino a Pizzo Calabro per tre anni, il più longevo art director di Casa del Mantegna a Mantova per tre anni, consulente per le Terre Mantovane, direttore artistico in piazza Duomo a Milano nella mostra istituzionale per Expo 2015 con la partecipazione di Stefano Zecchi, direttore dell’evento d’arte contemporanea per il Giubileo della Misericordia L’Eternità nell’Arte, direttore artistico dell’evento Mediterraneo per il cinquantesimo del ritrovamento dei Bronzi di Riace in Calabria e in Sicilia, direttore artistico della Biennale d’Arte Contemporanea in Veneto.

Ha tenuto conferenze in vari musei fra cui recentemente agli Uffizi di Firenze, Biblioteca Magliabechiana su Leonardo da Vinci (ripetuta nella città di Anghiari e al Museo di Leonardo a Vinci) e al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria sui Bronzi di Riace e l’arte contemporanea. È storico dell’arte e life & business coach guidando persone ed organizzazioni nella loro evoluzione. Negli ultimi 6 anni ha realizzato mostre a San Francisco, New York, Londra, Berlino (14 in un anno), Bruges, Bruxelles, Lione e in tante altre città, dall’Olanda alla Francia. Ama dire: “Ciò che faccio è diverso: non è per tutti”.

Si caratterizza nell’ambiente dell’arte dove è fra i curatori più conosciuti in Italia per la severità nella selezione di artisti e opere.

In 29 anni, 346 mostre curate, 22 direzioni artistiche nazionali ed internazionali. È autore di alcuni progetti d’arte fra i più conosciuti in Europa, da Imagine 2014 a Il Labirinto dell’Ipnotista, da Spiritualità oggi a La Solitudine dell’Angelo ispirata al cinema di Wim Wenders. Come autore è titolare di due collane dell’Editoriale Giorgio Mondadori: Le Scelte di Puntelli nella quale commenta opere d’arte e Profili d’Artista nella quale intervista maestri ed artisti emergenti. Ha scritto negli ultimi 9 anni 14 libri di successo per l’Editoriale Giorgio Mondadori compresa una storia dell’arte contemporanea dove ha commentato, per la casa editrice e per le istituzioni, artisti del calibro di Peter Greenaway e Shepard Fairey in arte Obey, o storicizzati come Van Gogh, Leonardo da Vinci e Yves Klein, tale collana è realizzata con la moglie Annalisa Puntelli Sacchetti, anch’essa storico dell’arte e critico segnalatore del Catalogo dell’Arte Moderna. Gli artisti italiani dal Primo Novecento ad oggi (Editoriale Giorgio Mondadori), autrice de Il Cenacolo delle Donne. È stato nel comitato di consulenza per vari anni del Catalogo dell’Arte Moderna. Gli artisti italiani dal Primo Novecento ad oggi (Editoriale Giorgio Mondadori).

È creatore del protocollo Art Coaching – Life & Business ®, che ha inventato nel 2017 come protocollo che unisce 29 anni di esperienza di consulenza nel mondo dell’arte e 11 anni da coach professionista dopo 8 anni di formazione in Italia e all’estero con i più importanti esponenti di questa disciplina, fra cui i coach di Obama e di organizzazioni importanti come Apple e Amazon. Da una piccola parte di questo protocollo è nato Capolavoro. Strategie di promozione per artisti, pubblicato dalla Uno Editori nella collana Se Solo Potessi a cura di Max Formisano.

Del suo lavoro hanno scritto negli ultimi tre anni: Il Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa, Il Messaggero, Il Giornale, Il Tempo, La Nazione, Il Resto del Carlino, Il Giorno, Il Tirreno, Il Secolo XIX, La Sicilia, L’Unione Sarda, Libero. Nel corso degli anni sono uscite oltre 200 pagine su Arte Mondadori, Flash Art e Arte In che hanno divulgato i suoi progetti, Arte In ha dedicato alla sua ricerca ben tre copertine in tre anni e Arte Mondadori un inserto. Una decina di volte è stato intervistato dal Tg1, da Rai3, dalle reti Mediaset e da La7. I suoi social e il suo blog sono frequentati da oltre 70.000 persone fra italiani e stranieri.

Il Direttore Artistico Pablo T

Pablo T è un pittore e scrittore professionista con l’Atelier nelle città di Asti, fondatore dell’Astrattismo Extrasensoriale, maestro internazionale quotato di Pittura Contemporanea, considerato uno dei più importanti pittori astrattisti contemporanei viventi e tra gli artisti più premiati in Europa, indicato dalle riviste d’arte internazionali come inventore del nuovo astrattismo denominato “Extrasensory Abstractionism”, le sue opere sono state ospitate nei più prestigiosi Musei e Gallerie d’arte moderna italiani e internazionali; ha all’attivo importanti esposizioni istituzionali e diverse Monografie pittoriche internazionali che analizzano la sua produzione più recente.

La sua arte periziata si posiziona sul mercato d’arte contemporanea con una decisa crescita esponenziale. Cofondatore della Casa Editrice Letteratura Alternativa Edizioni, ex Direttore della Biennale Internazionale d’Arte Città di Asti (2022/2023) e Direttore dell’attuale Biennale Istituzionale d’Arte Città di Senigallia (2024/2025). Nel 2024/2025 rappresenterà le esposizioni artistiche nei maggiori musei e Abazie italiane durante l’anticipazione dell’apertura della Porta Santa e del Giubileo con il riconoscimento del Vaticano che gli assegnerà il logo ufficiale del Giubileo 2025 come rappresentante dell’arte italiana. Nel mese di luglio 2024 l’Editoriale Giorgio Mondadori, nel Volume d’Arte Psiche, gli dedica una pubblicazione associandolo ai grandi nomi di David Hockney e Marco Lodola.

Luglio 2024 Pubblicazione Editoriale Giorgio Mondadori, Volume d’arte Psiche, associato alle firme di David Hockney e Marco Lodola.

Luglio 2024 Scenografia concerto Tricarico e Club Tenco, Video Mapping Piazza Romita, Baldichieri

Giugno 2024 Scenografia concerto Nada, Video Mapping Cortile del Collegio, Cocconato

Maggio 2024 Personale Museale Promossa dal Museo Diocesano e dal Comune di Gubbio per l’anticipazione del Giubileo – Gubbio, Museo Palazzo del Bargello a cura Prof. G. Puntelli

Maggio 2024 Monografia cartacea Dubai (lingua inglese) – Magazine Melivingindubai a cura della Dott.ssa Marina Orlando Ottenga, prefazione Prof. Puntelli.

Maggio 2024 Monografia cartacea Project Wo (lingua inglese) – Osaka, Nara, Sendai (Japan)

Marzo 2024 Personal Virtual Exhibition, Nicoleta Gallery, Berlino

Marzo 2024 Personal Virtual Exhibition, Andie Art Gallery, Atene, Farantaton 17

Gennaio 2024 Andakulova Gallery, Dubai – Emirati Arabi Uniti

Ottobre 2023 Virtual exhibition for collectors Osaka, Nara e Sendai (Japan)

Ottobre 2023 Museo Civico Il Correggio – Palazzo dei Principi, rassegna “Cari Maestri – I maggiori artisti contemporanei in omaggio a Serafino Valla” a cura del Prof. Puntelli. Catalogo italiano da collezione numerato e Catalogo in lingua inglese

Settembre 2023 Scenografia concerto Dolcenera, Video Mapping Chiesa Cortazzone

Agosto 2023 Scenografia concerto Francesco Baccini, Video Mapping Chiesa Aramengo

Luglio 2023 Mercurio d’oro per le Arti Visive – Palazzo del Turismo Cesenatico

Aprile 2023 Secondo Leone d’oro per le Arti Visive – Venezia (2021 e 2023)

Aprile 2023 Mostra personale Noli Gallery a cura Avv. M. Langerano – Liguria

Marzo 2023 Istituzionale Città di Pavia – Palazzo delle Esposizione Pavia

Marzo 2023 Conferimento alla Carriera Città di Palermo Fondazione Costanza & Albo Mondiale artisti New York

Marzo/aprile 2023 Mostra personale Istituzionale Palazzetto Baviera Senigallia, promossa e organizzata dal

Comune di Senigallia.

Dicembre 2022 Monografia cartacea Tokyo Art, Shanghai Art Object, Bangkok Artistic Trend e definizione inventore “Extrasensory abstractionism”

Novembre e Dicembre 2022 Museum Johnathan Shulz Miami, Florida

Ottobre 2022 Museo d’Arte Contemporanea e moderna Miit di Torino a cura Prof. G. Folco

Settembre 2022 Mostra collettiva Istituzionale Regione Toscana a cura del Prof. Puntelli in omaggio ai pittori toscani novecentisti scomparsi: Possenti, Alinari, Talani, Castello Malaspina di Massa

Settembre 2022 Premio La Palme d’Or, Biennale di Cannes

Agosto 2022 Swiss Expo Zurigo – Station Zurigo

Luglio 2022 Premio Poseidone a personalità dell’arte, della scienza e della cultura, consegnato dall’Accademia Italiana d’arte nel mondo per alti meriti artistici – Teatro Politeama Greco di Lecce

Maggio 2022 Insignito Cavaliere dell’Ordine di San Secondo dal Sindaco di Asti per gli alti meriti artistici in favore della comunità astigiana.

Aprile 2022 Premio Città di Berlino

Marzo 2022 Premio Città di Barcellona ed esposizione al MEAM

Gennaio 2022 Art in the word – Premio Mondiale arti visive Shanghai

Novembre 2021 Premio Isabella D’Este – Presentato da Sgarbi alle Expo di Ferrara

Ottobre 2021 Premio Monte Carlo – Principato di Monaco

Settembre 2021 Archivio internazionale dell’arte contemporanea: Battitura d’asta e stima dell’opera “Stile 65×90”

Agosto 2021 Leone d’oro per le arti visive, Venezia

Giugno 2021 Premio Europeo della critica, Biennale di Cesenatico

Gennaio 2021 Premio città di Parigi – Thullier Galerie Paris a cura Dott.ssa Romeo

2020 Premio Artista d’Avanguardia conferito da Vittorio Sgarbi

2020 Premio città di New York – White Space Chelsea Manhattan New York

2019 Premio Cultura & Identità – La Spezia

Esposizioni:

Biennali: Biennale di Venezia Fondazione Modigliani, Biennale di Cesenatico, Biennale di Asti, Biennale di

Cannes, Biennale di Asti, Biennale di Senigallia

Italia: Asti, La Spezia, Cesenatico, Venezia, Massa, Torino, Senigallia, Noli, Pavia, Correggio, Gubbio,

Ferrara

Svizzera: Zurigo

Francia: Parigi, Marsiglia, St. Tropez, Cannes, Montecarlo

Lussemburgo: Gran Ducato del Lussemburgo

Belgio: Bruxelles

Spagna: Barcellona, Alicante, Tarragona, Palma de Maiorca

Germania: Berlino

Stati Uniti: New York, Los Angeles, Miami

Cina: Shanghai

Giappone: Tokyo, Osaka, Nara, Sendai

Thailandia: Bangkok

Emirati Arabi: Dubai, Abu Dhabi

Come Scrittore

2016 Secondo premio a “Un libro per il cinema” superando “La casa delle signore buie” di Pupi Avati – Biblioteca Rispoli di Roma 2017 Menzione d’onore al Festival del libro di qualità – Fliq – Rettori Universitari riuniti Roma

2017 Menzione alla Federazione Italiana Scrittori – 2017 Selezione al Premio Mario Luzi. 2018 fase finale al Premio Campiello.

Docente di scrittura base e avanzata da oltre 15 anni, ha insegnato a Roma, Terni, Milano, Asti, Torino,etc…