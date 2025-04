Tennistavolo Senigallia vince la Coppa Italia fase Marche La società alle finali nazionali

Il Tennistavolo Senigallia ha trionfato nella fase regionale della Coppa Italia, grazie alla straordinaria performance della squadra composta da Simone Spezie, Agostino Piacente,Massimo Cerioni e Andrea Pilisi.

Un grande risultato che li porterà a competere nella fase nazionale, in programma l’8 giugno a Riccione.

La forza di questa squadra risiede nella loro coesione; affrontano ogni partita di campionato con uno spirito competitivo, ma anche con un forte senso di amicizia. Per loro, giocare diventa un vero e proprio svago, un momento in cui la concentrazione nel gioco permette di distaccarsi dalla routine quotidiana.

Il Tennistavolo Senigallia dimostra quindi come lo sport possa unire le persone, trasformando ogni match in un’opportunità per divertirsi e crescere insieme. Ora non resta che prepararsi al meglio per la sfida nazionale e continuare a portare avanti questa passione.