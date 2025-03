AST Ancona ricorda l’importanza della prevenzione nella lotta ai tumori Diversi gli screening rivolti alla popolazione femminile

Con l’arrivo della primavera la UOC Screening Oncologici della AST di Ancona, in accordo con la Regione Marche, coglie l’occasione per ricordare a tutte le donne e non solo l’importanza della Prevenzione Oncologica. Fondamentale è l’adesione ai programmi di screening, perché la diagnosi precoce permette di affrontare la malattia allo stadio iniziale.