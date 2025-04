Tutto esaurito per il convegno “Forza, invecchiamento e salute” Organizzato da Comune di Senigallia, Consulta dello Sport, Università di Urbino e Panathlon Club

In occasione del terzo incontro organizzato dal Comune di Senigallia e dalla Consulta dello Sport, in collaborazione con l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” – Scuola di Scienze Motorie e il Panathlon club Senigallia dal titolo: “Forza, Invecchiamento e Salute; il mantenimento della forza in età avanzata”, nella mattina di sabato 5 aprile la sala Conferenze della Biblioteca Antonelliana ha registrato il tutto esaurito.

L’incontro si prefiggeva l’obiettivo di informare ed educare ad una corretta gestione del proprio corpo, del “come” e “quando” fare attività fisica, soprattutto in età avanzata.

Alla presenza di tre importanti relatori, che da sempre rivolgono la loro attenzione lavorativa sulla rilevanza del corretto e sano stile di vita, si sono affrontati i seguenti argomenti:

– “Aspetti medico sportivi dell’efficienza fisiologica degli anziani”

Dott. Danilo Gambarara, Referente di Area Medica della Scuola Regionale dello Sport delle Marche CONI, Dipartimento di Scienze Biomolecolari Medicina dello Sport Scienze Motorie Sportive e della Salute, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;

– “Attività fisica adattata nell’anziano: come allenare forza e resistenza muscolare”

Prof. Francesco Lucertini, Scuola di Scienze Motorie, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;

– “ Le conseguenze della fragilità ossea nell’anziano”

Dott.ssa Fabiana Magrini, Medico di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale di Senigallia.

A chiudere il convegno è stato il Dott. Gianfranco Gramaccioni, Medico Psicoterapeuta, Docente della Scuola di Scienze Motorie, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Past-President e socio onorario Associazione Italiana Psicologia dello Sport, con un intervento dedicato agli aspetti psicologici e motivazionali legati all’attività fisica in età avanzata.

Gli interventi tenuti dai relatori sono disponibili al seguente link: https://senigallia.civicam.it/live770-Forza-Invecchiamento-e-Salute-il-mantenimento-della-forza-in-etaa-avanzata.html.

