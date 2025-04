Una storia di impegno civile sulla collina del Cavallo a Senigallia, 1995-2000 Un libro in uscita la racconta - IL VIDEO di Alberto Olivieri

In uscita il libro “40 metri in 5 anni”

Una storia di impegno civile sulla collina del Cavallo a Senigallia, 1995-2000.

Sede inusuale per una presentazione di un libro quella scelta oggi per questa pubblicazione, appena uscita dalle stampe a cura di Paolo Formiconi, dal titolo, anche questo un po’ insolito: “Quaranta metri in cinque anni”.

Non poteva però essere più opportuna in quanto nell’area lungo la Strada del Cavallo, sulla sommità della collina, di fronte a due panchine, dove ora sorge l’edicola votiva della cosiddetta “Madonna del Cavallo”, gli intervenuti hanno potuto cogliere la piena sostanza dell’iniziativa e così comprendere al meglio quanto è stato spiegato in dettaglio nelle pagine del volumetto, circa cento, firmate da Gianluigi Mazzufferi.

Con alle spalle l’elegante colonna tortile in mattoncini, sovrastata dalla statua di bronzo della Madonna, l’autore ha illustrato brevemente lo scopo del libro che racconta con tanti e precisi dettagli la storia difficile ed intensa di cinque anni di testimonianza civile. Così è poi stato cancellato lo scempio che allora aveva permesso l’Amministrazione Comunale del tempo (sindaco Mariani).

Sotto la statua anche lo scultore Vittorio Luzietti che l’ha concepita, e condotta fino alla fusione, con grande maestria. C’era anche l’anziano muratore, Francesco Argentati che è riuscito a realizzare la colonna con perizia fuori dal comune, che tutti anche ora gli riconoscono.

Questa del “palo Omnitel” e della successiva edificazione di una vera, originale ed artistica “edicola rurale” è una storia che merita di essere ripercorsa proprio con un libro. Infatti nulla sanno di questi eventi le giovani generazioni ed è giusto che resti la memoria di un difficile, lungo ed articolato impegno civile. Soprattutto per i nostri concittadini più giovani.

Il libro è già disponibile presso le librerie cittadine Iobook, in via Cavour, e Ubik, in corso II Giugno, ma anche presso due edicole: Cardaccia, in via Marche, e l’Edicola della Pace (da Quilly), in via Sanzio, di fronte alla chiesa della Pace.

Il volume sarà presentato ufficialmente alla cittadinanza mercoledì 16 aprile alle ore 17.00 presso la Mediateca Comunale di Senigallia (sopra il Foro Annonario). In questa sede il giornalista Elpidio Stortini, che all’epoca dei fatti aveva seguito la vicenda per un noto quotidiano, terrà le fila del dibattito. Siamo sicuri che seguiranno interventi e domande sia su quanto riportato dall’autore che per la novità degli ultimi mesi. Pensiamo alla costruzione, sempre sulla collina del Cavallo, di un nuovo impianto di telefonia cellulare per alcuni versi similare. Contro questo secondo “palo” è però stato presentato un ricorso al TAR da alcuni residenti.