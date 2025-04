Si è svolto il pranzo di tesseramento del PD Senigallia Oltre cento le persone presenti

255 Letture Politica

Grande partecipazione per il pranzo di tesseramento del Pd Senigallia, che si è tenuto domenica 6 aprile al circolo Arci di Borgo Bicchia: un’occasione per ritrovarci tutte e tutti insieme, eravamo in più di 100, per rafforzare i legami della nostra comunità politica e rilanciare le sfide che ci attendono. Il clima conviviale e il desiderio condiviso di confronto hanno reso l’incontro un momento molto partecipato e sentito, in cui si è respirata la voglia di costruire insieme il futuro del nostro territorio.

Presenti per l’occasione la Segretaria regionale Chantal Bomprezzi, l’europarlamentare e candidato alla presidenza della Regione Marche Matteo Ricci, il vicepresidente del Consiglio regionale Maurizio Mangialardi e il Segretario provinciale Thomas Braconi. Introdotti dal segretario cittadino Massimo Barocci, hanno ripercorso le tappe più significative del percorso del Partito Democratico in vista delle elezioni regionali del prossimo autunno, un appuntamento di fondamentale importanza per le Marche e non solo.

Durante il pranzo è stata inoltre presentata da Giovanni Margiotta la proposta di legge di iniziativa popolare per introdurre il diritto all’abitazione in Costituzione: un segnale politico forte e chiaro, sul quale il Pd Senigallia – insieme a tutte le realtà aderenti al Comitato “Ma quale casa” – si impegnerà sin da subito per raggiungere le 50.000 firme necessarie.

Significativa anche la presenza, oltre che di tanti simpatizzanti, di altre forze politiche cittadine del campo progressista: un segnale concreto della volontà comune di costruire una seria alternativa politica anche a livello locale, fondata sul dialogo, la collaborazione e la visione condivisa di un futuro più giusto e inclusivo.

Un ringraziamento speciale, infine, a tutti i presenti e ai volontari e volontarie in cucina che hanno reso possibile questo bel momento di convivialità e partecipazione.