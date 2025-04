“Non possiamo più vivere con le finestre chiuse”: i cittadini di Borgo Catena scrivono al Sindaco Il problema del traffico e del rumore sulla Strada Provinciale Corinaldese. Richieste misure urgenti per la salute e la vivibilità del quartiere. Lettera aperta al Sindaco di Senigallia

Con questa lettera aperta i cittadini di Borgo Catena tornano a farsi sentire, dopo che già nel 2011 l’amministrazione comunale aveva ricevuto una precedente interrogazione sull’opportunità di installare barriere fonoassorbenti lungo la Strada Provinciale Corinaldese.

Da allora sono passati 14 anni, ma nulla è cambiato — anzi, secondo i residenti, la situazione è peggiorata.

Il traffico, in particolare quello pesante, è aumentato. La velocità dei veicoli è spesso elevata, e il manto stradale dissestato amplifica il rumore e le vibrazioni, rendendo la vita quotidiana insostenibile per chi vive lungo la strada.

Per questo, i residenti hanno sottoscritto una nuova segnalazione ufficiale, indirizzata non solo al Sindaco ma anche a vari livelli dell’amministrazione pubblica, dalla Regione all’Arpam, chiedendo interventi urgenti. Di seguito il testo integrale della lettera con le firme raccolte e i destinatari istituzionali.

OGGETTO: rumorosità strada prov.le Corinaldese/località Borgo Catena SENIGALLIA AN.

I sottoscritti cittadini residenti del Comune di Senigallia, in località Borgo Catena, i cui nominativi sono inseriti nei fogli allegati, unitamente ai dati identificativi relativi,

ESPONGONO

“che il transito, senza soluzione di continuità, a velocitàelevatissime, in ogni orario del giorno e della sera, d’estate anche di notte, tutti i giorni della settimana, compresi sabato e domenica, di auto e soprattutto mezzi pesanti sulla via Corinaldese, nel tratto che costeggia l’abitato di Borgo Catena Senigallia AN, determina eccessivi livelli di rumorosità e vibrazioni, anche a causa di un manto d’asfalto ormaidissestato in vari punti e non adeguato dal punto di vista della fonoassorbenza.

Tale inquinamento acustico, ulteriormente peggiorato rispetto al passato, limita quotidianamente e danneggia la salute degli abitanti del luogo, in particolare di quelli che hanno le abitazioni adiacenti alla strada,costringendoli a non poter tenere aperte le finestre e non poter usufruire di spazi all’aperto di pertinenza delle abitazioni. Anche con le finestre chiuse il rumore è continuo e insopportabile e arreca danni alla salute delle persone; le vibrazioni causate dal passaggio dei mezzi sull’asfalto dissestato, nel tempo potrebbero anche arrecare danni strutturali agli edifici, senza considerare la svalutazione economica degli immobili.

Con la presente si chiede un Vostro intervento per l’effettuazione di indagini fonometriche atte a verificare il rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico e attuare un piano di risanamento.

Oltre ad un adeguato rifacimento del manto stradale, si richiede ogni altro possibile intervento risolutivo che ponga fine alla problematica, peraltro già segnalata in passato dai residenti.”

In attesa di un celere riscontro, porgiamo i nostri cordiali saluti.

Senigallia, [04/07/2025]

Mettiamo solo la prima firmataria della Missiva

Marinella Menghini

Tutte le altre (circa 40) firme dei residenti che ha ricevuto l’amministrazione sono in Redazione.

Destinatari della lettera

Al DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE STRADALI DELLA REGIONE MARCHE – Ing. Cinzia Montironi

Al DIRIGENTE AREA VIABILITÀ, GESTIONE, SVILUPPO – STRADE E TRASPORTI PROVINCIA DI ANCONA – Ing. Monica Ulissi

Al SINDACO DEL COMUNE DI SENIGALLIA – Avv. Massimo Olivetti

Al DIRETTORE GENERALE ARPAM MARCHE – Ing. Rossana Cintoli

Al COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI SENIGALLIA – Dott.ssa Barbara Assanti

La Redazione

Speriamo che questa nuova segnalazione, corredata da firme e indirizzata ai rappresentanti delle istituzioni locali e regionali, non cada nel vuoto come in passato. La vivibilità dei quartieri e la salute dei cittadini meritano risposte concrete e tempestive.

Come testata giornalistica, continueremo a dare voce ai cittadini, a raccogliere le loro istanze e a vigilare sull’operato delle amministrazioni, affinché ogni segnalazione diventi occasione di ascolto, confronto e – finalmente – di soluzione.