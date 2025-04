La Rotonda a Mare ospita lo spettacolo “Sotto a chi danza!” Giovedì 10 aprile alle ore 21.00

Giovedì 10 aprile la Rotonda a Mare di Senigallia propone, fuori abbonamento e appuntamento di chiusura del cartellone realizzato da Comune di Senigallia e AMAT con il sostegno di MiC e Regione Marche, “Sotto a chi danza! Tracce di giovane danza d’autore dalle Marche”.

Tre, come tutti gli anni, le performance in programma per la maratona e vetrina dei nuovi talenti marchigiani dell’arte coreutica.

Apertura con Ivan Cottini in La danza della farfalla. Artista, modello e ballerino, classe 1984, Cottini lavorava come fotomodello per noti brand di intimo fino a quando, a 26 anni, arriva la diagnosi di sclerosi multipla. In un istante perde tutto, e decide di prendere la strada più difficile, ma più bella: vivere! Realizza il suo più grande sogno: diventare padre e questa malattia che tanto lo vuole tenere fermo, gli fa scoprire la danza che lo porterà poi a calcare i maggiori teatri e palchi televisivi. Della diversità, Ivan, ne ha fatto un’arte, perché la diversità è bellezza e ricchezza. Ivan lotta ogni giorno per fermare la progressiva perdita di autonomia, per non lasciarci vincere dalle difficoltà e per trasmettere un messaggio importante. È lui, mattina dopo mattina, a vincere sulla malattia.

Cecilia Ventriglia e Silvia Valenti propongono Soffio interpretato con la cura di Maria Rita Salvi. Un passaggio sul mare, con gli “schizzi” coreografici della danzatrice-performer-autrice ascolana Ventriglia – teacher certificata del progetto Dance Well e con un curriculum che va da Sosta Palmizi di Raffaella Giordano e Giorgio Rossi, al gruppo ceco di teatro fisico Farm In The Cave fino al Marina Abramovich Institute di New York – per ascoltare il richiamo di ciò che fluisce.

Ilenja Rossi è l’ideatrice, regista e performer protagonista di Rossini vs Bach: dalle sfide uno contro uno del mondo Urban, in scena un’insolita “battle”: cogliendo l’ironia giocosa di Rossini e la perizia architettonica dell’immenso Bach i danzatori del Gruppo Danza Oggi/Urban Dance Academy (oltre alla Rossi in scena Iacopo Franceschini, Rebecca Rossi, Carmelo D’Agostino, Giuseppe D’Avanzo, Giulia Brunori) mettono in scena una sfida tra i due grandi compositori che trascina gli spettatori tra sincopati, brillantezza ritmica e complessità di armonie.

Inizio ore 21.