Il Senigallia Open ha rilanciato il tennis in città In migliaia nei giorni di gara sui campi del Vivere Verde come ai gloriosi tempi del Ponterosso - FOTO

Come se il tempo si fosse fermato, come negli anni in cui Senigallia era sulla bocca di tutti gli amanti del tennis.

Non ha vinto solo l’abruzzese Gianluca Di Nicola sui campi del Vivere Verde di Senigallia, dove il 22 agosto si è concluso il torneo Open, valido quest’anno, per la prima volta, come pre-qualificazione agli Internazionali d’Italia di Roma del 2025, a cui ora il talentuoso tennista di Avezzano, vincitore in finale sulla testa di serie numero 1 Francesco Ingarao per 6-3 6-2, può sognare di partecipare.

Ha vinto anche Senigallia che ha offerto una risposta di pubblico straordinaria, da rendere insufficienti le tribune allestite per il torneo: quasi 1.000 spettatori per la finale, numeri che richiamano alla memoria il periodo d’oro del tennis senigalliese – gli anni Sessanta e Settanta – quando la città ospitò, sempre sulla terra rossa ma non nei campi del Vivere Verde ma in quelli ora abbandonati del lungomare Alighieri, il Trofeo D’Argento, che nel 1971 fu il primo torneo ATP vinto da un giovane Adriano Panatta e da un tennista azzurro.

Il presidente del circolo del Vivere Verde, Giuseppe Bevilacqua, non nasconde la sua soddisfazione per l’esito del Senigallia Open 2024: «la finale ha avuto un successo di pubblico incredibile che ha sicuramente ripagato i nostri sforzi organizzativi – sottolinea – L’atmosfera è stata molto apprezzata dai giocatori. Abbiamo intenzione di riproporre l’evento anche nel 2025».

Emiliano Guzzo, Presidente della FITP Marche spiega la scelta di Senigallia come sede del torneo che apre le porte alle pre-qualificazioni maschili per gli Internazionali d’Italia 2025, come Grottammare le apre al settore femminile:

«Il Comitato regionale ha deciso di organizzare questi tornei nel mese di agosto – evidenzia – e si è scelto di puntare su due circoli importanti per la nostra regione e la riviera adriatica. In particolare Senigallia vanta una storia illustre nelle racchette e il Tennis Team Vivere Verde offre professionalità ed esperienza recente nell’organizzare tornei rilevanti e con montepremi significativi».

speranza degli appassionati che prima o poi anche gli storici campi del lungomare, in degrado da oltre dieci anni, vengano riqualificati e tornino disponibili ad ospitare tornei. La risposta del pubblico ha fatto il resto confermando la Spiaggia di Velluto come centro legato al tennis praticamente da sempre, con lain degrado da oltre dieci anni, vengano riqualificati e tornino disponibili ad ospitare tornei.