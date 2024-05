Tre nuovi libri dell’Associazione di Storia Contemporanea Presentati a Senigallia il 2-9-16 giugno

Dopo la trasferta in Campania del 2023, torna a Senigallia, dove è nata (nel 2005, ideata e curata dal prof. Marco Severini, dell’Università di Macerata), la Rassegna di Storia Contemporanea, promossa dall’Associazione di Storia Contemporanea, in collaborazione con la sezione locale dell’ANPI e la Scuola di Pace “V. Buccelletti”.

Il tema di questa 21a edizione è “Differenza, differenze”. I tre appuntamenti si svolgono sempre nel tardo pomeriggio di altrettante, consecutive domeniche.

Si parte domenica 2 giugno, alle 18.00, nella cornice di Piazza d’Armi, nell’ormai tradizionale “Festa della Pace”, che coincide con quella della Repubblica, proclamata 78 anni or sono: in questa cornice sarà presentato e donato ai presenti il libro “Perché non possiamo non dirci”, atti della omonima Rassegna che tanto successo ha riscosso tra il dicembre e il febbraio scorsi; le autrici e gli autori sono gli stessi che hanno relazionato durante la manifestazione (Alessia Amato, Orietta Candelaresi, Roberto Mancini, Mabel Morri, Lidia Pupilli, Emanuela Sbriscia Fioretti, Marco Severini, Giovanni Spinozzi, Paola Via).

L’opera è edita da 1797 edizioni, il marchio editoriale dell’Associazione di Storia Contemporanea, giunto al decimo titolo nel corso di un anno, mentre la Collana, nuovissima, è “Dialoghi”, dedicata alle sinergie culturali.

Per i successivi due incontri ci si sposta alla Rocca roveresca (g. c.): il 9 giugno, vigilia del 100° anniversario dell’omicidio fascista di Giacomo Matteotti, gli storici e le storiche dell’Associazione di Storia Contemporanea animeranno una conversazione dal titolo “Giacomo Matteotti Tra storia e memoria”, titolo dello stesso libro che comparirà il prossimo weekend nelle librerie senigalliesi e nazionali (1797 edizioni, Collana “I marchi di Krzysztof”, dedicata alla storia e saggistica contemporanea); l’appuntamento al cortile della Rocca è per le 17.45.

Stesso orario ma domenica diversa (il 16 giugno) per la terza iniziativa, altra assoluta novità editoriale, appena presentata al Salone del Libro di Torino, la monografia di Sara Carbone (consigliera ASC), “Stephen Bantu Biko. Un testamento di speranza” (Marsilio, 2024), prima monografia uscita nel nostro Paese dedicata all’attivista anti-apartheid sudafricano. Arrivano infine in questo weekend nelle librerie cittadine le copie del volume “Storia delle Marche in età contemporanea”, presentato in anteprima ieri pomeriggio in Biblioteca “Antonelliana”.

Per questa ennesima novità libraria sta per partire un tour regionale che sarà seguito, in autunno, da uno nazionale, a testimonianza del capillare radicamento dei marchigiani non solo all’estero, ma anche in tutta la penisola; il primo lettore a richiedere questo volume all’Associazione (ascontemporanea@gmail.com) è stato un cittadino marchigiano residente a Matera, seguito da altri residenti in Piemonte, Veneto e Sicilia.