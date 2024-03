“Rimodulazione dei parcheggi di tutto il nosocomio di Senigallia” Lo sottolinea Ast dopo il completamento della palazzina per le emergenze

Procede il percorso per i lavori di realizzazione della Casa della Comunità e dell’Ospedale di Comunità di Jesi nonché della Palazzina per le Emergenze di Senigallia nell’ambito degli interventi previsti con il PNRR.



Con la firma di due atti notarili da parte della Direzione Generale della AST Ancona si potrà ora procedere con le successive fasi per i lavori nell’ambito del PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza). Il primo atto riguarda appunto la Casa della Comunità e l’Ospedale di Comunità di Jesi, la cui realizzazione è prevista nell’area antistante l’Ospedale “Carlo Urbani” su un terreno di proprietà del Comune. A seguito di accordi intercorsi nel tempo tra le due amministrazioni pubbliche (AST Ancona e Comune), in data 15 marzo, si è proceduto a formalizzare con atto notarile la costituzione del diritto di superficie a seguito del quale l’AST è appunto entrata in possesso della porzione di terreno, previo frazionamento dell’area di proprietà comunale, sul quale sorgerà la nuova struttura. Nel frattempo l’AST ha proceduto ad affidare l’appalto integrato ed è in corso l’elaborazione del progetto definitivo per poter procedere poi con l’esecuzione dei lavori.

Per quanto riguarda il secondo atto, attinente alla realizzazione della Palazzina per le Emergenze presso il presidio ospedaliero “Principe di Piemonte” di Senigallia, come richiesto dall’amministrazione comunale, è stato predisposto un atto vincolante con il quale l’AST di Ancona si impegna a realizzare dei posti auto a servizio della nuova palazzina che saranno il presupposto necessario per una concreta progettualità per la rimodulazione dei parcheggi di tutto il nosocomio di Senigallia.

“Continuiamo a lavorare per potenziare l’assistenza sanitaria rivolta ai cittadini marchigiani e per garantire servizi diffusi sul territorio – dichiara il Vice Presidente della giunta e Assessore alla Sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini – con questi atti si compie un ulteriore passo avanti nella concretizzazione di opere importanti per la comunità”.