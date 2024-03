Basket 2000 Senigallia sconfitto a Frascati Nel girone play-off di B femminile

Sconfitta per la MooneyGo Basket 2000 Senigallia impegnata nel girone playoff del campionato di Serie B femminile.

La battuta d’arresto arriva sul campo di Monteporzio Catone dove la squadra allenata da David Luconi sfidava la giovane ma ottima formazione di Frascati, giunta terza nel girone laziale e che annovera diverse ragazze che fanno parte del roster della Oxygen Roma compagine della massima serie cestistica.

Differentemente dalla gara contro l’Elite Roma, questa volta la partenza di Cecchini e compagne è buona: primo quarto terminato avanti 10-8 grazie alla tripla di Cecchini ed ai punti della Rimi. Nel secondo quarto le locali sorpassano le senigalliesi che non riescono a segnare per diversi minuti sbloccandosi, però, nella seconda parte del periodo quando Pentucci con diversi canestri riporta la MooneyGo a contatto. Il tutto prima che Senigallia chiuda sotto 24-29 all’intervallo lungo a seguito di alcune ingenuità commesse nell’ultimo minuto di gioco e pagate a caro prezzo.

Al rientro in campo Frascati scappa ma Senigallia, con la difesa alta ed aggressiva e alcuni canestri da 3 punti, rientra nuovamente in partita prima di cedere negli ultimi minuti quando le padrone di casa ritrovano il controllo del match anche grazie alle performance balistiche della Candidi. Negli ultimi minuti di gioco col risultato acquisito entra in campo da entrambe le parti chi ha giocato meno ed al termine Frascati si impone di 11 punti. Gli applausi vanno ad entrambe le compagini per l’impegno profuso e la voglia di primeggiare dimostrata per tutti i quaranta minuti di gioco.

Da notare il debutto tra le file del Senigallia dell’argentina Maria Introcaso, da poco trasferitasi in Italia per motivi personali e giocatrice con buone qualità ma ancora indietro a livello fisico a seguito dello stop forzato delle ultime stagioni.

Sabato 23 marzo la MooneyGo sarà di nuovo in scena nel Lazio per l’impegno previsto alle ore 18 contro l’Esquilino Roma.

FRASCATI 61

MOONEYGO BASKET 2000 SENIGALLIA 50

FRASCATI: Angiolini, Piangerelli, Faranda, Paradisi, Marotta 10, Candidi 15, Ndiaye 13, Tykha 9, Toyonoun, Mbaye 10, Diop 4, Sotsenko. Coach Monetti.

MOONEYGO BASKET 2000 SENIGALLIA: Cattalani 2, Tajhar 8, Bernardi 3, Clari Ana., D’Amico 1, Rimi 6, Formica, Cecchini 10, Pentucci 13, Introcaso 5, Borghetti 2. Coach Luconi.

PARZIALI: 8-10; 29-24; 41-36.