Ecco il catalogo di Beatles Senigallia La mostra dello scorso anno in immagini

La Mostra ‘BeatleSenigallia Città della Fotografia’ si è tenuta alla Rocca Roveresca dal 13 luglio al 20 agosto 2023, in occasione della manifestazione ‘BeatleSenigallia 2023’, ed ha registrato un enorme successo di pubblico.

La Rocca Roveresca di Senigallia, luogo di esposizioni anche di arte contemporanea, ha sempre mantenuto un costante e proficuo dialogo con tutte le vivaci manifestazioni di cultura della Città e proprio la Mostra organizzata dall’Associazione Culturale Musicale BeatleSenigallia, in collaborazione con il Comune di Senigallia, la Direzione Regionale Musei Marche e la Direzione della Rocca Roveresca, ha celebrato l’incontro unico tra la leggendaria Band britannica dei Beatles e la bellezza della Città della Spiaggia di Velluto.

L’esposizione di cimeli, rarità e memorabilia legati direttamente al Quartetto di Liverpool unitamente alla possibilità di esplorare il mondo Beatlesiano attraverso la produzione originale di 23 talentuosi fotografi provenienti dal Musinf-Museo Arte Moderna, Informazione e Fotografia e dalle Associazioni @rtline, Focus Senigallia, Gruppo F-7 e ProLoco Senigallia sono riusciti nell’intento di farci immergere nella storia senza tempo della produzione artistica dei Beatles vibrando al ritmo delle loro rivoluzionarie composizioni.

Ora questa esperienza si è felicemente tradotta in Catalogo, in cui ogni pagina è permeata dall’energia delle 45 opere Beatlesiane, le quali lo trasformano in un caleidoscopio visivo delle emozioni suscitate dalla Musica senza tempo dei Fab Four.

Questo Catalogo è il testimone di un viaggio attraverso il tempo proprio perché ogni immagine, ogni dettaglio, ogni particolare è un invito ad immergersi nell’atmosfera unica che ha permeato la Mostra, una sollecitazione garbata ad esplorare le suggestioni visive e sonore che hanno reso “BeatleSenigallia Città della Fotografia” un evento straordinario, una sorta di “disco volante” con cui partire alla volta del “Pianeta Beatles”!

Con grande piacere ed emozione il Catalogo verrà ufficialmente presentato al pubblico giovedì 21 marzo 2024, alle ore 17.30, presso la Sala di Rappresentanza della Rocca Roveresca, alla presenza del Sindaco di Senigallia Massimo Olivetti, della Direttrice della Rocca Roveresca Alessandra Pacheco, dal Presidente dell’Associazione Carlo Emanuele Bugatti Silvana Amati, delle altre Autorità, dell’artista Stefania Ricci, dei co-progettisti del Catalogo Fabio Manini ed Alberto Polonara e dei “nostri” fantastici Fotografi.

Queste le 5 Associazioni ed i 23 Fotografi:

Associazione Fotografica Focus Senigallia:

1)Leonardo Bellagamba

2)Davide Maglio

Associazione Fotografica Gruppo F-7:

5)Andrea Bassotti

6)Lucilla Bonetti

7)Anna Mancini

8)Marco Mandolini

9)Franco Mariangeli

10)Chiara Marinelli

11)Roberto Olivetti

12)Francesco Pollicina

13)Stefania Ronchini

Associazione ProLoco Senigallia:

18)Vito Carfì

19)Matteo Cingolani

20)Piergiorgio Moretti

21)Enrico Morbidelli

22)Simona Sinicato

23)Susan Vici

Associazione @rtline:

3)Alberto Polonara

4)Claudia Profeta

Musinf-Museo Arte Moderna, Informazione, Fotografia:

14)Delia Biele

15)Francesca Cenciarini

16)Patrizia Lo Conte

17)Alfonso Napolitano

Paolo Molinelli

Presidente di BeatleSenigallia