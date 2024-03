Educazione alla cittadinanza globale, presentato il progetto “Gear Up!” In arrivo 6 milioni di euro per attività di formazione e bandi rivolti a enti locali e associazioni

E’ stato presentato mercoledì 6 marzo ad Ancona il più grande progetto europeo a gestione diretta vinto dalla Regione Marche. Si chiama GEAR UP! (Global citizenship Education Actions to stRenghten yoUth engagement through local support to LAs and CSOs, to accelerate Progress towards sustainable development) ha un valore complessivo di 6 milioni di euro ed è cofinanziato dal Programma DEAR della Commssione Europea destinato a progetti di educazione e sensibilizzazione allo sviluppo sociale, economico e ambientale che coinvolgono giovani e cittadini dell’Unione Europea. I membri del partenariato di progetto, riuniti nelle giornate di mercoledì e giovedì presso l’Hotel NH di Ancona, hanno dato il via ai lavori di organizzazione e pianificazione delle attività progettuali previste nei prossimi 4 anni. All’incontro ha partecipato anche un rappresentante della Commissione Europea (DG International Partnership) che ha presentato gli obiettivi e le linee di indirizzo del programma DEAR.