A Senigallia il concerto del talentuoso duo Gibboni-Dalia, vincitori del Concorso Paganini Domenica 10 marzo alle 17 al Teatro La Fenice un nuovo appuntamento con la stagione di Senigallia Concerti

I vincitori del Concorso Paganini sul palco del Teatro La Fenice, per il cartellone della rassegna Senigallia Concerti.

L’appuntamento è per domenica 10 marzo alle ore 17 con lo spettacolo “Nel nome di Paganini” con Giuseppe Gibboni (violino) e Carlotta Dalia (chitarra).

I due giovanissimi artisti nel 2023 si sono ritrovati a vincere, entrambi per il loro strumento, il Concorso Paganini per chitarra a Parma e Giuseppe Gibboni il prestigiosissimo “Premio Paganini” di Genova per violino riportando questo ambito riconoscimento in Italia dopo 24 anni, tanto che il presidente Mattarella ha voluto felicitarsi con l’artista ricevendolo in privato al Quirinale.

Incredibili talenti, vincitori di concorsi internazionali ed applauditi protagonisti sulla scena musicale già da qualche anno, Dalia e Gibboni hanno creato il duo che comprende due strumenti cari a Nicolò Paganini e per i quali il compositore genovese ha scritto opere mirabili.

E’ proprio con la Sonata di Paganini per violino e chitarra che si apre il concerto proponendo un programma pensato per mostrare la bravura e la versatilità degli interpreti, Da Paganini si prosegue poi con altri capolavori tra cui la Sonata di Tartini e la modernissima Histoire du tango di Astor Piazzolla.

A corollario non mancano però brani per i singoli strumenti, come antiche composizioni trascritte per chitarra quali le Sonate di Scarlatti e brani di grande suggestione sentimentale come il Capriccio arabo di Tarrega o che mostrano il virtuosismo individuale The Last Rose of Summer di Ernst.

Senigallia Concerti è la stagione concertistica promossa dal Comune di Senigallia, dall’Associazione Lemuse, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Marche.

Infoline: 071 7930842 (Teatro La Fenice), 335 1776042 (dal lunedì al venerdì ore 9.30-12.30), www.fenicesenigallia.it, info@fenicesenigallia.it, 071 2072439 –(Amat), www.marchefestival.net. La biglietteria del Teatro La Fenice è aperta giovedì, venerdì e sabato dalle 17 alle ore 20, giovedì e sabato anche la mattina dalle 10.30 alle ore 12.30. Domenica la biglietteria aprirà alle ore 15. I biglietti sono anche in vendita nel circuito VivaTicket.