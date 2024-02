Promozione turistica: la Regione Marche alle fiere internazionali del settore Una delegazione regionale ha partecipato alle fiere di Utrecht (Olanda) e Monaco di Baviera

La Regione Marche ha partecipato, all’interno dello stand ENIT (Agenzia Nazionale del Turismo), alle fiere internazionali del turismo 2024 di Utrecht e Monaco di Baviera offrendo l’opportunità di portare le proprie proposte agli operatori del settore della Regione Marche. In particolare sono stati ospitati, nello spazio acquisito da ATIM, sette aziende nella fiera di Utrecht, svoltasi dal 10 al 14 gennaio, e quattordici operatori alla fiera di Monaco di Baviera tenutasi dal 14 al 18 febbraio. In particolare su Monaco di Baviera, ATIM ha opzionato 1/4 dello spazio espositivo acquisito da ENIT per lo stand Italia a significare la grande importanza che viene data al mercato tedesco rispetto alla promozione della destinazione Marche.