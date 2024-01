Sanità, Torrette rinnova i precari ma solo per 29 giorni: la denuncia della Uil Marche "L'ennesima beffa per coloro che con il loro lavoro stanno garantendo continuità nell'erogazione dell'assistenza sanitaria"

La notizia di questi giorni è che la Direzione dell’Ospedale di Torrette ha deciso di rinnovare il contratto di lavoro del personale precario, in scadenza al 31 gennaio, per il solo mese di febbraio 2024 (cioè per 29 giorni).

Già a novembre c’era stato un rinnovo di due mesi (dicembre ‘23 e gennaio ‘24) e quella attuale è l’ennesima beffa nei confronti di coloro che con il loro lavoro stanno garantendo la continuità nell’erogazione dell’assistenza sanitaria nel più importante ospedale delle Marche.