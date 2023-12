Non per tutti il Natale è un periodo sereno: a dirlo è l’Ordine degli Psicologi delle Marche Christmas blues, lo stress è dietro l'albero: "Sempre più adulti si rivolgono allo psicologo durante il periodo delle feste"

Le feste natalizie si avvicinano, ma non per tutti i giorni in rosso sul calendario sono sinonimo di relax e spensieratezza.

A dispetto di quanto si possa pensare, il Natale non sempre coincide con il periodo più bello dell’anno: per molti adulti, infatti, l’avvicinarsi del periodo natalizio e, in generale, della fine dell’anno, può trasformarsi in motivo di stress e disagio, se non addirittura in vero e proprio malessere. La causa? Quando tutto si ferma e la frenesia di tutti i giorni lascia spazio alla riflessione, possono emergere sconforto e insoddisfazione.