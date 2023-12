Vento fino a burrasca forte: allerta gialla sulle Marche centro-settentrionali Avviso meteo dalla Protezione Civile, valido dalle 18 di giovedì 21 dicembre 2023 a tutta la giornata di venerdì 22

329 Letture Cronaca

La Protezione Civile Regionale, in data 21 dicembre 2023, ha emesso il messaggio di Allertamento n. 92 per vento valido dalle ore 18.00 di giovedì 21 e per tutta la giornata di venerdì 22 dicembre 2023.

FENOMENI: a partire dalla serata odierna e per le prime ore di venerdì 22 dicembre sono previsti venti forti sud-occidentali, con raffiche che potranno raggiungere l’intensità di burrasca forte.

La ventilazione tenderà poi ad indebolirsi nel corso della mattinata di venerdì.

https://allertameteo.regione.marche.it/homepage/

Il messaggio è stato disposto nel rispetto delle procedure per il rischio meteo, idrogeologico ed idraulico della Regione Marche in vigore dallo scorso 3 aprile 2017.