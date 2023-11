“Questioni di Famiglia” tratto da Antonio e Cleopatra al Teatro Nuovo Melograno Sul palco venerdì 3 novembre alle 21 la Compagnia "Scena Nuda"

68 Letture Cultura e Spettacoli

Nuovo appuntamento per la stagione teatrale del Nuovo Melograno, venerdì 3 novembre alle ore 21.00 sul palco la compagnia “Scena Nuda”, nata a Reggio Calabria nel 2006, che porterà in scena “Questioni di famiglia”, uno spettacolo tratto dall’Antonio e Cleopatra di William Shakespeare.

Per la regia di Andrea Collavino, sul palco Teresa Timpano e Filippo Gessi.

L’inatteso accesso ad Antonio e Cleopatra arriva dal tubo di scarico, dal basso, dai residui del cibo dei divini eroi, dal basso, da dove si trova l’essere umano, che di divino ha solo il respiro e il battito del cuore. È lì che si incontrano gli eroi, negli scarti dei loro pensieri, nel quotidiano delle loro esistenze fuori dalla portata dei riflettori, nel bagno, nei chili di troppo, nelle rabbie e nelle debolezze.

Cosa c’è di umano in loro e di eroico in tutti noi? Dove possiamo capirci, in che sogno possiamo incontrarci? Non è forse l’amore che ci rende tutti uguali al suo cospetto, giovani e vecchi, famosi e anonimi, ricchi e poveri? Un sentimento che rende liberi dalle paure e dalla vergogna, che espone al ridicolo, che ci rende avventati e stupidi e da cui dobbiamo essere salvati. Forse.

In un deserto africano/calabrese, che le scene di Anusc Castiglioni rievocano in modo essenziale, compaiono, seduti davanti a un muretto che li protegge e li incornicia, gli attori insieme ai personaggi, Cleopatra-Teresa e Antonio-Filippo vestiti in abiti moderni, che si rifanno ai caratteri dei protagonisti e che conducono lo spettatore per mano nello svolgersi della vicenda, come parte integrante e narratori della stessa.

Il Teatro Nuovo Melograno vi aspetta.

Venerdì 3 novembre ore 21.00

INFO UTILI PER PRENOTAZIONE, TESSERAMENTO E ACQUISTO BIGLIETTI:

E’ possibile prenotare il tuo biglietto mandando un messaggio WhatsApp al numero 366.9537527 o una mail a prenotazioni.nuovomelograno@gmail.com specificando:

1) titolo spettacolo

2) giorno e orario della replica

3) nome e cognome di ogni socio per il quale si desidera prenotare.

ACQUISTO: Per acquistare o ritirare i biglietti per gli spettacoli, la biglietteria sarà aperta il venerdì precedente lo spettacolo dalle ore 19.00 alle ore 20.00 e nei giorni di replica a partire da 2 ore prima dell’inizio.

IMPORTANTE: Ti ricordiamo che per accedere agli spettacoli, ai corsi di teatro è indispensabile essere in possesso della tessera socio Nuovo Melograno. Tesserarsi è facilissimo, basta registrarsi (https://nuovomelograno.it/registrazione.html) o rinnovare la vecchia tessera (https://nuovomelograno.it/login.html)

Il Teatro Nuovo Melograno è a Senigallia in via Botticelli 30/1