Vento fino a burrasca e possibili mareggiate: allerta gialla sulle Marche Avviso già valido anche per il territorio di Senigallia ed entroterra fino a tutta la giornata del 20 ottobre

La Protezione Civile Regionale, in data odierna, ha emesso il messaggio di Allertamento n. 71 per vento e mareggiate, già valido dalle 12 di giovedì 19 fino alle ore 24.00 di venerdì 20 ottobre 2023.

Nel territorio ricadente nel Comune di Senigallia, per il pomeriggio di giovedì 19 e le prime ore di venerdì 20 ottobre, sono attesi venti sud-occidentali con raffiche fino a burrasca. Per la giornata di venerdì, in particolare nella seconda parte, sono previsti venti sud-orientali con raffiche fino a burrasca. Per la giornata del 20 ottobre i tratti costieri saranno interessati da mare molto mosso o agitato.

Per eventuali aggiornamenti i cittadini sono invitati a informarsi e a seguire il sito ufficiale della Protezione Civile di Senigallia www.protezionecivilesenigallia.it ; la pagina Facebook e il profilo Twitter dell’Ente; gli organi di informazione, in particolare, i portali locali www.viveresenigallia.it e www.senigallianotizie.it; le frequenze delle radio locali Radio Velluto (99.6) Radio Arancia (92.6 o 103.8) e Radio Duomo (95.2).