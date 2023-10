“Rifiuti provincia Ancona: per lavoratori e collettività meglio azienda unica pubblica” Uil Trasporti Marche: "Dopo anni di scontri e confronti, ancora è in discussione. Interesse privato e campanilismi non prevalgano"

La gestione dei rifiuti è un servizio fondamentale e universale che non può essere trasformato in una occasione di lucro. Come sindacato ci siamo sempre schierati a sostegno del progetto di costituzione di un’Azienda Unica pubblica: il percorso è iniziato nel 2014 con un complesso iter di approvazioni e oggi l’azienda unica dovrebbe essere già una realtà!

Negli anni le forze politiche del territorio, i Comuni, la Provincia e l’ATA si sono ampiamente scontrate e confrontate sulla fattibilità del progetto per addivenire ad una decisione. Quella che dovrebbe essere una certezza, una strada da perseguire con convinzione, oggi viene ancora messa in discussione, come dalle dichiarazioni delle opposizioni civiche Jesiamo e Per Jesi, che troviamo oggi sulla stampa. Per il Segretario Generale Uiltrasporti Marche Emanuele Cingolani, avere un gestore unico della raccolta e smaltimento rifiuti di tutta la provincia è la migliore prospettiva nell’interesse dei cittadini e dei lavoratori.