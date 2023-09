“Saltamartini coinvolga i medici di famiglia per ridurre le liste d’attesa” Lo chiede il Comitato per la Difesa dell'Ospedale di Senigallia

Ma come mai questa poca considerazione per l’Ospedale di Senigallia e il suo territorio?

Guardando i dati della popolazione vediamo che Ancona ha 98.292 abitanti. Osimo 34.791; Jesi: 39.093; Senigallia 43.848 abitanti.

Non ci sono altri dati degli abitanti delle altre città delle Marche, ma ci viene da desumere che sia una delle città più popolose della nostra regione, senza tralasciare il maggior numero di persone durante la stagione estiva.

Questo vorremmo fare sapere a Saltamartini anche se lui abitando a Senigallia per sei mesi all’anno dovrebbe conoscerli e magari se lo incontriamo glielo diciamo di persona.

Intanto essendo la voce dei cittadini continuiamo a pubblicare le segnalazioni che ci arrivano e le difficoltà che incontrano nel prenotare visite ed esami

Mirella

“Cosa ha detto Saltamartini che ha ridotto le liste di attesa? Per un ecografia addominale non c’è posto fino a Gennaio 2024 .Dopo Gennaio non prendono appuntamenti perché non hanno la disponibilità. L’ultima che fatto tre mesi fa in un ora e mezza ne hanno fatto tre. Ieri sono andata a fare la gastroscopia sono arrivata mezz’ora prima, mi hanno fatto entrare subito perché non c’era nessuno… e da come ho capito in tutta la mattina.

Questi sono i carichi di lavoro, ma siamo impazziti?

E per una stupida Ecografia non prendono appuntamenti ne 2023 ma nel 2024..

Gli mando l impegnativa a Saltamartini se lui è bravo a trovare un posto”

E ancora Mirella

“Telefonato ora al Cup mi sono arrabbiata e ho avuto un appuntamento: 13 febbraio 2024 ma in ambulatorio privato…che però devo disdire perché lo specialista non vuole il privato ma solo il pubblico”

Lucia

“Devo fare una Rsm lombo sacrale in Classe di priorità B (Breve), prestazioni da eseguire entro 10 giorni. Sono costretta ad andare fuori regione.

Per non parlare delle analisi specifiche per l’artrosi ecc. A pagamento subito con 116 euro, tramite CUP il 09 settembre, dopo 13 gg.”

Una vergogna!

Stefano

“Due giorni fa ho chiamato il Cup per una ecografia addome per mia madre 90 anni c’era posto a fine gennaio 2024. A pagamento lunedì facciamo ecografia”

E vero che dobbiamo uscire dalla storia che tutti hanno l’urgenza pretendendo l’immediatezza della visita. Se si ha un’urgenza seria e vera si fornisce sempre la prestazione entro 72 ore ma non sempre entro la Provincia ed ecco che trovando il posto ad Ascoli o San benedetto si fanno gli stessi chilometri e si va in Romagna o in Emilia aggravando la mobilità passiva, che poi paghiamo tutti noi.

Nel momento in cui invece non ci sono urgenze reali ovviamente i tempi si allungano.

Su questo l’Assessore Saltamartini deve puntare parlando con i medici di famiglia.

Ridurre il più possibile le emergenze facendosi carico dei codici verdi e bianchi. significherebbe accorciare le liste d’attesa per visite ed esami e la sanità pubblica respirerebbe!

da Comitato Cittadino per la Difesa dell’Ospedale di Senigallia