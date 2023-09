Bando regionale da 22 milioni per incentivare l’insediamento dei giovani in agricoltura Il presidente Francesco Acquaroli: "Investire nelle eccellenze del nostro territorio, nuove opportunità per i giovani"

Attrarre i giovani in agricoltura per favorire il ricambio generazionale e creare nuove opportunità lavorative. È l’obiettivo di un imminente bando della Regione Marche che assegna 22 milioni di euro per incentivare l’insediamento degli under 41 nel settore primario.