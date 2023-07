Ponte Vallone Senigallia “immobilismo totale” "Il sindaco Olivetti subisce il silenzio di Anas e Regione"

“Sono passati oltre dieci mesi dall’alluvione dello scorso settembre e le amministrazioni comunale e regionale hanno posto l’attenzione soltanto su uno dei due ponti cittadini chiusi all’indomani del 15 settembre, ossia Ponte Garibaldi.

La stessa attenzione, infatti, non è stata riservata ad un’altra infrastruttura molto importante per la città, ossia il ponte che collega le due frazioni di Vallone e Cannella e due strade principali come l’Arceviese e la Corinaldese.”

Così il Segretario del Circolo Pd Senigallia 3 Giovanni Margiotta e il Capogruppo Comunale del Partito Democratico Dario Romano intervengono sulla chiusura del ponte tra Vallone e Cannella.

“A preoccupare maggiormente – sostiene Margiotta – è la totale mancanza di notizie sullo stato dei lavori, non si ha ancora una data di inizio del cantiere. Il ponte in questione è un punto nevralgico per queste due frazioni che condividono servizi creando quindi, oltre a numerosi disagi per i residenti, anche problemi di natura economica per i negozi della zona che hanno come bacino d’utenza proprio i cittadini di Vallone e Cannella.”

“Mercoledì 19 luglio – aggiunge Romano – in II Commissione, convocata per parlare di Ponte Garibaldi, ho chiesto al Sindaco Olivetti informazioni sulla situazione del ponte del Vallone. Oltre a registrare le assenze non giustificate di Anas e Regione Marche, negativa è stata anche la risposta del sindaco che, oltre a ribadire che la competenza è in capo all’Anas, si è limitato a dire “dovrebbero arrivarci comunicazioni quanto prima, ci sono interlocuzioni costanti.”

“Al di là delle singole competenze – continuano Margiotta e Romano – il Sindaco ha un ruolo politico e non può subire l’immobilismo di Anas e Regione Marche. Il sindaco Olivetti dimostra, ogni giorno di più, che il suo primo obiettivo è scansare e scaricare le responsabilità sugli altri. L’amministrazione comunale deve farsi carico di questa criticità e pretendere dal commissario per l’emergenza Acquaroli e da Anas dei tempi certi per il ripristino di uno snodo importante per la viabilità di residenti e non solo.”

“Come Partito Democratico – concludono – siamo al fianco dei cittadini per ascoltarli e portare avanti le loro istanze. Abbiamo partecipato alla riunione pubblica dello scorso gennaio organizzata dal Circolo Arci Vallone e continuiamo a mantenere i contatti con la popolazione che chiede semplicemente di non essere abbandonata a se stessa.”

Giovanni Margiotta – Segretario Circolo Pd Senigallia 3

Dario Romano – Capogruppo comunale Partito Democratico