Calciomercato Marche sempre più nel vivo Si accasano diversi ex Vigor Senigallia

204 Letture Sport

Entra sempre più nel vivo il calciomercato regionale con diversi ex giocatori della Vigor Senigallia accasatisi negli ultimi giorni.



In Eccellenza, Alessandro Pesaresi, centrocampista, alla Jesina; in Promozione, alla Biagio Nazzaro Chiaravalle vanno il portiere Minardi e il centrocampista Carboni, entrambi pure ex Barbara con Carboni reduce però da una stagione al Sassoferrato Genga.

Nella stessa categoria, il Marina ha preso il centrocampista-attaccante Sabbatini, che era nella Vigor salita in Eccellenza nel 2019 e al Barbara lo scorso anno.

Nella Vigor salita in D nel 2022 c’era invece l’altro centrocampista Paradisi, passato al Matelica dall’Urbania.

In Prima Categoria, al Montemarciano arrivano Sanviti, Rossi e soprattutto il bomber Moschini, 36 anni.

Un altro intramontabile, Api, vigorino ormai 20 anni fa, a 42 anni continua a giocare e va al Castelbellino, mentre al Borghetto c’è l’ex rossoblù Nicola Cercaci.

Infine in Seconda Categoria, grandi ambizioni ad Ostra Vetere dove agli ordini di mister Curzi, ex difensore vigorino, arrivano il difensore Rosi, il centrocampista Marini e l’attaccante Paniconi, altri tre ex senigalliesi.