Presentata la 14° edizione della rassegna “Non a voce sola”

141 Letture Cultura e Spettacoli

“La trama dello sguardo” è il tema filo conduttore della XIV edizione di “Non a voce sola”, la rassegna di poesia, filosofia, narrativa musica ed arti che prende il via il primo luglio da Macerata, per proseguire ad animare l’estate marchigiana fino al 23 settembre. Alla presentazione, a Palazzo delle Marche, del calendario di appuntamenti sono intervenuti il Presidente del Consiglio regionale, Dino Latini, la Presidente della Commissione regionale per le pari opportunità, Maria Lina Vitturini, e la direttrice artistica Oriana Salvucci.