Inizia la settimana motoristica 2023 Città di Senigallia del Club Motori d’Epoca Senigallia Ricco programma: Mille Miglia, film, Italianissima e rievocazione del circuito. Già aperta la mostra fotografica alla Rotonda a Mare

Il Club Motori d’Epoca Senigallia organizza la Rievocazione storica del Circuito Città di Senigallia con un ricco corollario di iniziative.

Si parte con la mostra dedicata al circuito cittadino alla Rotonda a Mare. Aperta tutti i pomeriggi sino a domenica 18 giugno, sarà possibile vedere le foto dei campioni che hanno corso sul circuito senigalliese e vedere quanto interesse creava la manifestazione.

Mercoledi 14 giugno transiterà la Mille Miglia con le più belle auto al mondo, considerato un vero e proprio museo viaggiante. Il Foro Annonario sarà sede del controllo orario, e quindi sarà possibile vedere da vicino auto e partecipanti. Ma tutto il centro sarà coinvolto dal passaggio della Freccia Rossa. Le auto arriveranno dalla statale, viale Leopardi, via Pisacane, via Testaferrata, via attraversato in piazza Garibaldi, Portici Ercolani, Foro Annonario, lungomare Marconi, Alighieri fino al Ponte Rosso per poi riprendere la statale verso Ancona.

Venerdi 16 alle ore 21 al cinema Gabbiano sarà la volta della proiezione di “Gli anni folli della velocità” un pluri premiato docu-film, del senigalliese Gabriele Ogiva, con immagini spettacolari originali del circuito.

Sabato 17 dal pomeriggio nel vallato della Rocca Roveresca ci sarà il parcheggio dei mezzi d’epoca, in attesa di partecipare la sera ad “Italianissima”, il concorso di eleganza per auto e moto italiane.

Domenica 18 invece ci sarà il clou della manifestazione, con la rievocazione del circuito storico. Partendo sempre dal prato della Rocca, i partecipanti potranno ripercorrere il tracciato originale su cui hanno corso i grandi campioni dell’epoca, rivivendo antiche emozioni.

Il Club Motori d’Epoca Senigallia s’impegna a tener viva la passione per i motori d’epoca,facendo conoscere la storia della tecnica e del design dei mezzi che hanno fatto la storia del motorismo. Il Club senigalliese, riconosciuto ASI, l’Auto moto club Storico Italiano, è uno dei più longevi e numerosi delle Marche, e vanta tra i suoi soci anche appassionati provenienti anche da altre città.

da Club Motori d’Epoca Senigallia

www.motoridepocasenigallia.it