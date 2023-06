Overline e l’arte outsider: con laboratori creativi Lapsus vince bando Regione Marche Un progetto di promozione artistica e sociale ideato e promosso da un gruppo di associazioni marchigiane

L’arte ci permette di sviluppare la nostra identità e di confrontarci con gli altri, ed è una risorsa preziosa per la nostra crescita personale e sociale.

Ma l’arte non è solo quella prodotta all’interno dei canoni del sistema artistico tradizione, l’arte è anche outsider, fatta cioè di idee e concetti che travalicano regole e convenzioni.

Con questa idea nasce Overline, un progetto di promozione artistica e sociale ideato e promosso dalle associazioni marchigiane Lapsus, Anffas Fermana, Anffas Sibillini, Il Valigiante, Radio Senza Muri e Riciclato Circo musicale.

Il progetto Overline, finanziato dalla Regione Marche e patrocinato dai Comunidi Senigallia, di Trecastelli e di Montecarotto, prevede la realizzazione di una serie di eventi a Senigallia e nei comuni dei partner tra i mesi di maggio e dicembre dedicati all’arte outsider e al suo rapporto con il territorio per favorire la partecipazione attiva e la conoscenza tra mondo outsider e cittadinanza. In particolare le associazioni organizzeranno laboratori e workshop gratuiti e aperti a tutta la cittadinanza a cura di esperti ed esperte dei linguaggi artistici e culturali, visite in luoghi d’attrazione, mostre ed esibizioni in residenze storiche, racconti e approfondimenti con l’organizzazione conclusiva di un Festival.

L’associazione culturale Lapsus, capofila del progetto Overline e fondata nel 2013 dal direttore creativo senigalliese Andrea Simonetti, si dedica a quattro differenti percorsi teorici e tecnici, completamente gratuiti, presso lo Spazio Lapsus in via Marchetti 19 a Senigallia: il primo dedicato al Photovoice con la fotografa Cristina Panicali vedrà l’inaugurazione della mostra collettiva Trasguardi il prossimo 18 giugno presso lo Spazio Lapsus e gli Spazi di Visionaria; il secondo si terrà tutti i lunedì di luglio in compagnia della giovane e talentuosa artista Nazarena Tremonti; il terzo, a cura di Segni Mossi, si terrà a fine settembre e sarà dedicato alle performance artistiche attraverso il progetto di ricerca su segno e movimento. Infine Perforato, una serie già collaudata e molto apprezzata di sperimentazioni video performative e teatrali, documenterà gli eventi del progetto Overline e organizzerà visite a musei e parate culturali.

Come anteprima lo Spazio Lapsus ha ospitato con successo il workshop di Scrittura asemica a cura del professore Luciano Perondi. A seguito del workshop il professor Perondi, Sabato 10 giugno, accompagnerà i partecipanti nella creazione di una scritta collettiva sulla spiaggia di velluto presso l’Associazione Velica di Senigallia da cui far nascere una meravigliosa pista per le biglie.

Sempre all’interno di Overline è previsto il percorso Agita, carovana culturale, composto da quattro visite organizzate e sempre gratuite, presso il Museo Nori de’ Nobili a Trecastelli, il Museo della Mail Art di Montecarotto, il Museo Omero di Ancona e la Pescheria di Pesaro.

Grazie all’impegno delle associazioni e di tutti i partner, del finanziamento della Regione Marche e del patrocinio dei Comuni di Senigallia, Trecastelli e Montecarotto, sarà possibile scoprire nuovi aspetti e talenti dell’arte outsider e approfondirne la conoscenza con la speranza che questi laboratori siano un posto in cui tutti e tutte possano trovare ispirazione creando e condividendo esperienze inedite e di crescita e valore universalmente umani.

La Storia Lapsus

L’associazione Lapsus – diversa creatività è un’associazione di promozione sociale e culturale nata ufficialmente nel dicembre 2013 a Senigallia. L’associazione si occupa di connessioni artistiche tra persone e linguaggi inclusivi in un progetto generale di arteterapia. I tredici artisti Lapsus, diretti da Andrea Simonetti – counselor in Arti Espressive – sperimentano ogni giorno percorsi di partecipazione attiva con la città adriatica, già teatro di moltissime manifestazioni culturali a livello nazionale e internazionale.

Lo Spazio Lapsus

LoSpazio Lapsusè un grande e accogliente spazio espositivo e laboratoriale nel centro storico della città all’interno del quale chiunque lo desideri può diventare protagonista di laboratori creativi e ricreativi.

L’associazione Lapsus è una realtà in continuo fermento che propone, all’interno dei suoi panorami, un percorso generale di arte terapia per persone con disabilità che, tornando a riprendere un ruolo centrale nella propria vita e riconoscendosi come cittadini attivi, elaborano e interpretano la realtà, ognuno con il proprio stile, segno e poetica.

Le finalità Lapsus

Le principali finalità dell’associazione sono la promozione della cultura, dell’accesso alla conoscenza, al sapere, all’educazione; la promozione di tutte le forme artistico espressive, in particolare le arti visive, la pittura, la fotografia, attraverso progetti finalizzati alle problematiche che si manifestano nell’ambito della conflittualità, del disagio sociale e della diversità; la promozione delle politiche di sostegno delle persone diversamente abili, con attività di espressione culturale, di animazione e di crescita civile, organizzate in proprio ma anche all’interno di strutture educative e scolastiche pubbliche; la promozione del volontariato inteso come partecipazione alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza; la promozione della partecipazione e della coesione sociale; la promozione della cultura della convivenza civile, delle pari opportunità, dei diritti; lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta all’intolleranza, al disagio, all’emarginazione e al razzismo.

I laboratori Lapsus

I laboratori Lapsus hanno come scopo l’unione tra arte e diversa abilità in un’ottica non di assistenza bensì di scoperta, collaborazione e valorizzazione delle infinite sfumature che compongono la vita e l’operare dei ragazzi e delle ragazze attraverso il creare e lo sperimentare.

Lo scopo più importante per l’associazione è quello di abbandonare l’idea di assistenzialismo per avvicinarsi a una relazione di scoperta reciproca tra lo spazio Lapsus e la città di Senigallia. Per questo motivo, lo spazio laboratoriale è sempre aperto alla città, anche durante i laboratori quotidiani, per permettere alla cittadinanza una conoscenza diretta e senza filtri degli artisti e delle artiste e del loro lavoro.

Non si parla più di un’inclusione monodirezionale degli utenti disabili all’interno della società, ma di reciproca conoscenza, valorizzazione e riconoscimento attraverso una relazione paritaria e senza pregiudizi.

Le collaborazioni Lapsus

L’associazione Lapsus, anche con la sua breve storia, ha collaborato con moltissime realtà del territorio e anche con l’Amministrazione Comunale di Senigallia: le sono state commissionate mostre a tema, opere specifiche per inaugurazioni (ad esempio è stato commissionato dal Comune un pannello di quattro metri per l’inaugurazione del nuovo mercato del pesce di Senigallia), grafiche personalizzate (per una scuola di arrampicata di Senigallia), loghi (per il nuovo spazio nel porto della città) e laboratori nelle piazze con i bambini, per favorire la conoscenza dell’arte outsider.

Sempre più spesso le scuole si mettono in contatto con l’associazione per replicare progetti di Lapsus all’interno delle classi, grazie al lavoro di Andrea Simonetti. Anche per questo Lapsus sempre più sta diventando un polo di formazione ulteriore, baluardo artistico e culturale della città e non solo, ma anche uno spazio aperto a progetti di tirocinio sia per le scuole secondarie che per le Università di Urbino, Padova e Macerata.