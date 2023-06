Cresce la produzione di barbabietole da zucchero nelle Marche Già coltivati circa 1.700 ettari

Una produzione passata in pochi anni da qualche centinaio a circa 1700 ettari ed anche quest’anno è arrivato il momento di fare il punto sulla coltivazione delle barbabietole da zucchero nelle Marche. Come ogni anno, infatti, Coldiretti Marche, artefice della rinascita di questa coltura nel territorio marchigiano, chiama a riunione tutti i bieticoltori della regione per fare il punto della situazione e mettere in luce le nuove opportunità del settore che, da quest’anno, iniziano veramente ad essere molto interessanti e remunerative.