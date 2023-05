Senigallia sempre più Città della Fotografia anche con lo Slow Photo Il cortile del Palazzetto Baviera ha ospitato dei workshop sulle antiche tecniche di stampa fotografica

119 Letture Cultura e Spettacoli

Senigallia fotografica è conosciuta anche per il suo dedicarsi allo Slow Photo. Molteplici le attività dedicate a questo genere di fotografia: si sono organizzate mostre internazionali, convegni, workshop.

I fotografi senigalliesi sono conosciuti in tutta Italia per questa arte fotografica. Il Musinf Museo d’Arte Moderna e della fotografia è sede dell’osservatorio italiano della fotografia nel cui archivio sono presenti centinaia di foto di artisti di tutto il mondo.

Nelle giornate di giovedì 18 e sabato 20 maggio si sono tenuti workshop programmati dal comune di Senigallia a cui si è potuto partecipare gratuitamente. I workshop sono stati curati e tenuti da Massimo Marchini e Alberto Polonara che da anni sono fautori dello slow photo e si dedicano a questa filosofia con passione e professionalità. Assieme hanno realizzato workshop nelle scuole senigalliesi e la loro esperienza è stata richiesta da organizzatori di eventi dislocati sul territorio italiano.

Slow Photo, termine che non è uno slogan, ma una definizione che esprime il concetto di foto meditata sia in fase di progettazione che di realizzazione. Il fermarsi un attimo per osservare, il procedere senza fretta, non può fare altro che farci sentire più vicini alle cose piacevoli della vita.

Durante i workshop sono stati trattati vari metodi di stampa: Collodio Umido, Cianotipia e Van Dyke, i partecipanti hanno anche potuto dedicarsi personalmente a questi metodi, preparando le carte fotografiche speciali e poi sviluppandole; tutti sono stati attenti alle spiegazioni tecniche e sono rimasti affascinati dall’alchimia dei procedimenti che portano all’apparizione delle immagini.

I partecipanti sono stati fotografati con uno studio di posa adeguatamente attrezzato e alla fine del workshop hanno ricevuto in regalo le foto finali ottenute con gli antichi procedimenti di stampa.

da Stefano Schiavoni