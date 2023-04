Decreto Cutro: accoglienza a rischio smantellamento anche nelle Marche Sono poco più di 2400 gli ospiti nelle strutture del territorio. Santarelli (CGIL): "E la Regione Marche che pensa?"

La CGIL e tutte le associazioni del Tavolo Asilo e Immigrazione hanno avviato una mobilitazione contro il cosiddetto “Decreto Cutro” che peggiora le condizioni giuridiche dei migranti e non affronta in alcun modo le vere cause che in questi anni hanno portato alla morte in mare di migliaia di persone.