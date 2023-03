Tennistavolo, ottimi risultati per gli studenti della scuola media “Mercantini” Alunne e alunni si sono distinti in occasione dei campionati studenteschi provinciali

Una giornata di grandi soddisfazioni per la scuola secondaria di primo grado L. Mercantini di Senigallia! Lunedì 27 febbraio, presso il centro olimpico tennistavolo di Senigallia, si è svolta la fase provinciale dei campionati studenteschi, specialità tennistavolo.

Hanno preso parte sette istituti comprensivi della provincia: Ancona Posatora, Loreto Solari, Montemarciano-Marina, Ostra, Ancona Augusto Scocchera, Senigallia Fagnani ed ovviamente Senigallia Giacomelli.

La rappresentativa della Mercantini, guidata dalla prof.ssa Palpacelli, ha affrontato l’impegno sportivo con entusiasmo e grinta, conquistando così ottimi risultati.

Nella categoria unica maschile, Ciattaglia Gabriele e Amadio Ruben hanno ottenuto uno splendido primo posto dopo un combattutissimo derby senigalliese. Anche nella categoria unica maschile integrato, Grossi Ivan e Cesaroni Riccardo hanno conquistato il gradino più alto del podio. Infine nella categoria unica femminile Arapaj Klea e Sbrollini Miriam si sono piazzate al secondo posto .

Grazie ai piazzamenti ottenuti, tutte e tre le rappresentative si sono qualificate alla fase regionale che si svolgerà il 5 maggio. Una giornata davvero da incorniciare!

Alla premiazione, presieduta dal direttore dell’USR Marche Ugo Filisetti, non è voluta mancare la dirigente scolastica, dott.ssa Ioletta Martelli, che si è congratulata personalmente con i vincitori.

Un’altra impresa da ricordare per la scuola Mercantini, dopo le vittorie nella corsa campestre, ma il gruppo sportivo dell’IC Giacomelli non si ferma ed è già in allenamento per nuove ed avvincenti sfide!