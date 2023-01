Servizio civile, nuovo bando a Senigallia Si cercano 16 volontari

82 Letture Cronaca

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha ufficialmente pubblicato il nuovo Bando Ordinario 2022 per la selezione dei volontari per il Servizio Civile Universale.

Il Comune di Senigallia prende parte al progetto del Servizio Civile Universale in collaborazione con ANCI Lombardia.

Sono 5 i progetti messi a disposizione del Comune di Senigallia per accogliere un totale di 16 volontari:

“ASSISTENZA PER TUTTI: VOLONTARI PER UNA COMUNITA’ INCLUSIVA” ASSISTENZA – Servizi Sociali, N.4 volontari, CODICE SEDE 160882

“RIPARTIRE DALLA CULTURA: VOLONTARI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO”

CULTURA – Musei, N.2 volontari, CODICE SEDE 160881

CULTURA – Biblioteca, N.3 volontari, CODICE SEDE 160876

“VOLONTARI PER UNO SPAZIO EDUCATIVO DIFFUSO ICLUSIVO E INNOVATIVO”

EDUCAZIONE – Informagiovani, N.2 volontari, CODICE SEDE 160874

EDUCAZIONE – scuola, N.1 volontari, CODICE SEDE 160878

“AMBIENTE IN MOVIMENTO: MOBILITA’ SOSTENIBILE E RIGENERAZIONE URBANA”

AMBIENTE – ATB, N.2 volontari, CODICE SEDE 160868

“IL TERRITORIO IN SICUREZZA: CONOSCENZE PREVENZIONE NEI COMUNI DI LAZIO, MARCHE,TOSCANA E UMBRIA”

PROTEZIONE CIVILE – Protezione civile, N.2 volontari, CODICE SEDE 160871

Requisiti: cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, oppure di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia, aver compiuto il diciottesimo armo di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda (per altri requisiti vedi il bando)

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede.

Si può presentare domanda esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it

Per accedere alla piattaforma DOL, il candidato dovrà necessariamente essere in possesso dello SPID.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire nella modalità online descritta sopra, entro e non oltre le ore 14 del 10 febbraio 2023.

Tutti i progetti hanno una durata di 12 mesi, prevedono 25 ore settimanali di servizio, ogni progetto prevede la certificazione delle competenze e un percorso di tutoraggio, oltre che un contributo economico mensile pari a € 444,30 e l’attestato di fine servizio.

Per informazioni: www.informagiovani-senigallia.it

Tel: 800211212

O Anci Lombardia https://www.scanci.it/