Club Motori d’Epoca Senigallia: rinnovate le cariche sociali Armando Bizzarri confermato presidente all'unanimità. Ecco gli altri membri del direttivo e le manifestazioni del 2023

Il Club Motori d’Epoca Senigallia ha rinnovato le cariche sociali per l’anno 2022 – 2023 con le votazioni dei soci. Dopo l’esito delle urne è stato rinnovato l’incarico del presidente Armando Bizzarri all’unanimità, visto il buon lavoro svolto.

A lui si affiancheranno Silvano Bartozzi, Angelo Boria, Attilio Casagrande, Emilio Cioppi, Mauro Giacomini, Gilberto Guidi, Gabriele Moroni, Umberto Principi, Dino Quattrini, Stefania Randazzo, Egidio Scattolini, Gianfranco Scattolini e Fabrizio Tonnini. Riconfermati anche i commissari tecnici per le auto Principi e moto Bartozzi.

Il club senigalliese, tra i più numerosi e longevi delle Marche, sta già preparando un ricco calendario di manifestazioni, che vedrà coinvolta la città di Senigallia ed il territorio limitrofo. Confermate le date ormai divenute un classico come la “cena sotto le stelle” di ferragosto o i raduni di primavera Paolini e Befera.

Clou delle iniziative del club cittadino sarà la rievocazione del “Circuito storico città di Senigallia”, che si svolgerà dal 16 al 18 giugno, tra l’altro coinciderà con la settimana che vede il passaggio della Mille Miglia di cui il club farà parte dell’organizzazione fornendo assistenza. Torna nello stesso week end anche il concorso di eleganza “Italianissima”, sospeso per due anni causa covid, che vedrà sfilare le più belle auto e moto italiane accompagnate da driver e modelle con abiti dell’epoca dei mezzi in concorso. Altre iniziative sono già in fase di studio da parte del direttivo e verranno rese note a breve.

Inoltre i soci del club, particolarmente attivi nel mondo delle gare per motori d’epoca parteciperanno alla Milano Taranto oltre al rally Barbara Montecucco, ma saranno presenti anche alle iniziative organizzate da altri club visti i buoni rapporti costruiti durante gli anni.

Per chi fosse interessato al mondo dei motori d’epoca, volesse informazioni su un proprio mezzo, conoscere le iniziative può recarsi tutti i martedì sera presso la sede del club sita in viale Bonopera dalle ore 21 mentre il consiglio direttivo si riunirà ogni primo giovedì del mese sempre alla stessa ora.

www.motoridepocasenigallia.it