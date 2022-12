La Casa della Gioventù invita a sostenere il territorio alluvionato Con l'acquisto di regali solidali

115 Letture Associazioni

A Natale scegli il torrone solidale della Cooperativa Casa della Gioventù e sostieni il territorio alluvionato.

Per i tuoi regali di Natale scegli i torroni della Cooperativa Casa della Gioventù, scegli la solidarietà alle persone fragili della Cooperativa e le aziende del territorio colpite dalla alluvione.

La tragedia del 15 settembre ha tristemente coinvolto la nostra Cooperativa, il territorio e tante aziende, tra cui Chocolate for Family a Casine di Ostra di Michela Mandolini, infatti tutta la produzione destinata al Natale, frutto di mesi di duro lavoro, è stata spazzata via dalla forza distruttiva della alluvione.

Dalla solidarietà tra la Cooperativa Casa della Gioventù e l’azienda Chocolate for Family è nata la collaborazione che ha preso forma nei TORRONI SOLIDALI.

Torroni di altissima qualità prodotti con materie prime di eccellenza, li trovate in due gusti, al cioccolato al latte con nocciole del Piemonte Igp oppure al cioccolato fondente con mandorle d’Avola.

Con una donazione di 10€ potrete gustare un torrone artigianale, sostenere i nostri progetti educativi per le persone fragili e l’azienda duramente colpita dall’alluvione.

Potete trovare i torroni solidali e tante idee originali fatte a mano da persone fragili, per i vostri regali di Natale al laboratorio Seminasogni in via Testaferrata 37 a Senigallia e al centro commerciale Il Maestrale dove saremo felici di confezionare gratuitamente i vostri pacchi!

Vi aspettiamo!!

Per info 329 6214441

www.casadellagioventu.it