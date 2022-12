Post alluvione: donati 76 mila euro alla Caritas di Senigallia Somma devoluta da Fondazione Deloitte per emergenza Marche

Una donazione di 76 mila euro alla Caritas di Senigallia per portare aiuto alla popolazione delle Marche colpita dall’alluvione nel settembre scorso.

L’ha realizzata Fondazione Deloitte per offrire un supporto concreto alle popolazioni dei Comuni più colpiti da questa emergenza, garantendo così assistenza sociale e sanitaria alle persone di quell’area.

La donazione effettuata in favore della Caritas di Senigallia è stata resa possibile da Fondazione Deloitte, che ha messo a disposizione 50 mila euro, e dalle persone di Deloitte Italia, che hanno risposto all’appello solidale lanciato da Fondazione Deloitte devolvendo ore del proprio stipendio mensile, permettendo così di raggiungere la cifra complessiva di 76 mila euro. La cifra donata verrà utilizzata a supporto dell’iniziativa #ridiamodignità della Caritas locale. Nello specifico Caritas Senigallia continua a dare un aiuto concreto per garantire assistenza sociale e sanitaria alla popolazione dei Comuni di Barbara, Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Senigallia, Serra de Conti e Trecastelli, che hanno subito i maggiori danni.

“Fin dalla sua nascita, Fondazione Deloitte è impegnata in tre ambiti: istruzione, cultura ed emergenze. Per questo – data la gravità dell’alluvione avvenuta nelle Marche nel settembre scorso e anche considerata la presenza di tante colleghe e colleghi su questo territorio – ci siamo attivati per offrire il nostro contributo anche in questa emergenza, individuando nella Caritas di Senigallia un ente capace di agire con tempestività ed efficacia a supporto della popolazione locale”, afferma Guido Borsani, Presidente di Fondazione Deloitte. “Anche in questa occasione la generosità delle persone di Deloitte è stata fondamentale ed è una testimonianza di quanto sia importante agire insieme, promuovendo virtuose collaborazioni tra imprese, istituzioni, cittadini e terzo settore”.

Deloitte è presente storicamente sul territorio marchigiano con il suo ufficio di Ancona, che oggi conta circa 30 persone coordinate da Jessica Lanari, Partner Deloitte e responsabile dell’area, e offre servizi professionali alle principali aziende del tessuto produttivo locale. Nei prossimi mesi è prevista l’inaugurazione della nuova sede, con il trasferimento dagli attuali spazi di Viale della Vittoria ai nuovi spazi di Via Marsala ad Ancona, a ulteriore testimonianza della volontà di Deloitte di essere vicina ai propri clienti e alle comunità locali.