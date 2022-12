Ospedale regionale delle Marche premiato come miglior ospedale pubblico d’Italia Importante riconoscimento nazionale da Agenas per l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Ancona (Torrette)

Un importantissimo riconoscimento per la sanità marchigiana arriva da Agenas, l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari. L’Azienda Ospedaliera Universitaria di Ancona (Torrette) è stata premiata come migliore ospedale pubblico d’Italia (all’Istituto Humanitas di Rozzano il riconoscimento come realtà privata).

Il premio è stato assegnato a sorpresa la mattina del 6 dicembre a Roma, durante la presentazione del Programma Nazionale Esiti 2022 (PNE). Le due strutture sono le uniche, su 227 valutate, ad aver ottenuto “semaforo verde”, cioè valutazione alta per almeno 6 aree cliniche, rispetto agli indicatori individuati dal Programma Nazionale Esiti (Pne).