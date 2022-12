La Regione Marche stanzia 60mila euro per la valorizzazione degli ecomusei L'assessore Biondi: "Favorire la costituzione di nuovi ecomusei significa favorire lo sviluppo socioeconomico dei territori marginali"

Per promuovere gli ecomusei, modello di valorizzazione territoriale, la Regione Marche ha pubblicato l’avviso che assegna 60 mila euro di contributi per l’annualità 2022. Lo rende noto l’assessore alla Cultura Chiara Biondi che specifica: “Favorire la costituzione di nuovi ecomusei significa favorire lo sviluppo socioeconomico dei territori marginali, mettere in rete dinamiche culturali locali, creare sinergie con il comparto turistico ed economico, promuovere la sostenibilità e, soprattutto, scongiurare la perdita di un grande patrimonio materiale e immateriale che rappresenta la nostra identità e fare in modo che possa essere tramandato”.